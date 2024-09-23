В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались

В минувшие выходные 69 специалистов из 23 бригад активно устраняли повреждения на тепловых сетях. В результате их усилий удалось восстановить горячее водоснабжение на 113 объектах. Тем не менее, на 367 объектах, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», горячая вода все еще отсутствует, что вызывает беспокойство среди жителей.