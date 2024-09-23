В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались

Posted 23 сентября, 06:30
Published 23 сентября, 06:30
Modified 23 сентября, 06:32
Updated 23 сентября, 06:32
В Омске официально начался отопительный сезон, знаменующий переход города на зимний режим. В первую очередь тепло поступило в социально значимые учреждения, такие как больницы, школы и детские сады. Однако, несмотря на подготовительные работы, проведенные на тепловых сетях, проблемы с горячей водой остаются актуальными.
В минувшие выходные 69 специалистов из 23 бригад активно устраняли повреждения на тепловых сетях. В результате их усилий удалось восстановить горячее водоснабжение на 113 объектах. Тем не менее, на 367 объектах, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», горячая вода все еще отсутствует, что вызывает беспокойство среди жителей.
Для ускорения процесса устранения аварийных ситуаций были привлечены дополнительные ресурсы. В работах участвуют сотрудники предприятий жизнеобеспечения города и подрядные организации. Специалисты сосредоточены на нескольких ключевых участках, включая Центральный, Советский, Ленинский и Кировский округа.
Помимо аварийных работ, в городе ведутся капитальные ремонты теплосетей. Особое внимание уделяется микрорайону «Золотые купола», котельной поселка Черемушки и поселку Крутая горка. Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры и предотвращение подобных проблем в будущем.
Как сообщил ранее Город55, на пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона рассказали, что в Омске около 400 домов остаются без горячего водоснабжения.