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Posted 23 сентября, 06:30

Published 23 сентября, 06:30

Modified 23 сентября, 06:32

Updated 23 сентября, 06:32

В Омске официально начали давать тепло в жилые дома

В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались

23 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI

В Омске официально начали давать тепло в жилые дома

Отопительный сезон в Омске стартовал, но несмотря на активные работы по устранению аварий, в ряде районов города по-прежнему отсутствует горячая вода.

В Омске официально начался отопительный сезон, знаменующий переход города на зимний режим. В первую очередь тепло поступило в социально значимые учреждения, такие как больницы, школы и детские сады. Однако, несмотря на подготовительные работы, проведенные на тепловых сетях, проблемы с горячей водой остаются актуальными.

В минувшие выходные 69 специалистов из 23 бригад активно устраняли повреждения на тепловых сетях. В результате их усилий удалось восстановить горячее водоснабжение на 113 объектах. Тем не менее, на 367 объектах, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», горячая вода все еще отсутствует, что вызывает беспокойство среди жителей.

Для ускорения процесса устранения аварийных ситуаций были привлечены дополнительные ресурсы. В работах участвуют сотрудники предприятий жизнеобеспечения города и подрядные организации. Специалисты сосредоточены на нескольких ключевых участках, включая Центральный, Советский, Ленинский и Кировский округа.

Помимо аварийных работ, в городе ведутся капитальные ремонты теплосетей. Особое внимание уделяется микрорайону «Золотые купола», котельной поселка Черемушки и поселку Крутая горка. Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры и предотвращение подобных проблем в будущем.

Как сообщил ранее Город55, на пресс-конференции, посвященной началу отопительного сезона рассказали, что в Омске около 400 домов остаются без горячего водоснабжения.

В Омске перед отопительным сезоном без горячей воды остались 400 домов
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россия#Отопительный сезон#Теплосети#Капитальный ремонт#Горячая вода#Инфраструктура#Новости#Коммунальные службы
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