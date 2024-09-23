Уровень снижается? Воду с затопленных омских дач рядом с Осташково откачивают 10 помп

Posted 23 сентября, 12:23
Published 23 сентября, 12:23
Modified 23 сентября, 12:45
Updated 23 сентября, 12:45
В Омской области уже очень давно жители садовых поселков в окрестностях Омска оказались заложниками наводнения. Ранее планировалось разработать комплексную систему водоотведения и решить другие проблемы, связанные наводнением.
В связи с этим Виталий Хоценко лично выехал на место ЧП, чтобы оценить масштабы катастрофы и пообщаться с пострадавшими. Он посетил самые пострадавшие районы, включая село Ульяновка и дачные участки в поселке Осташково, а также осмотрел золоотвал ТЭЦ-5, который может быть одной из причин подтоплений.
Губернатор создал межведомственную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя регионального кабинета министров Дмитрия Ушакова. В ее задачи входит координация усилий по отводу воды, а также выявление причин подтоплений.
Пока специалисты занимаются откачкой воды с помощью насосных станций и более десяти помп, предоставленных министерством региональной безопасности, МЧС и ТГК-11, прокуратура, Ростехнадзор и Росприроднадзор проводят проверку по факту подтоплений.
Но губернатор не ограничился лишь ликвидацией последствий подтоплений. Он поставил перед рабочей группой задачу разработать в течение зимнего периода устойчивое техническое решение, которое позволит предотвратить подобные ситуации в будущем.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске жители 11-го и 12-го микрорайонов Левобережья лишились детской поликлиники почти на год, после того как ее здание затопило во время сильного ливня в июле.