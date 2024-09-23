Уровень снижается? Воду с затопленных омских дач рядом с Осташково откачивают 10 помп

В связи с этим Виталий Хоценко лично выехал на место ЧП, чтобы оценить масштабы катастрофы и пообщаться с пострадавшими. Он посетил самые пострадавшие районы, включая село Ульяновка и дачные участки в поселке Осташково, а также осмотрел золоотвал ТЭЦ-5, который может быть одной из причин подтоплений.