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Posted 23 сентября, 12:23

Published 23 сентября, 12:23

Modified 23 сентября, 12:45

Updated 23 сентября, 12:45

В Омске хотят навсегда решить проблему с затоплением дач у Осташково

Уровень снижается? Воду с затопленных омских дач рядом с Осташково откачивают 10 помп

23 сентября 2024, 12:23
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

В Омске хотят навсегда решить проблему с затоплением дач у Осташково

В Омской области жители садовых поселков бьют тревогу из-за подтоплений, угрожающих их участкам и домам.

В Омской области уже очень давно жители садовых поселков в окрестностях Омска оказались заложниками наводнения. Ранее планировалось разработать комплексную систему водоотведения и решить другие проблемы, связанные наводнением.

В связи с этим Виталий Хоценко лично выехал на место ЧП, чтобы оценить масштабы катастрофы и пообщаться с пострадавшими. Он посетил самые пострадавшие районы, включая село Ульяновка и дачные участки в поселке Осташково, а также осмотрел золоотвал ТЭЦ-5, который может быть одной из причин подтоплений.

Губернатор создал межведомственную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя регионального кабинета министров Дмитрия Ушакова. В ее задачи входит координация усилий по отводу воды, а также выявление причин подтоплений.

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Пока специалисты занимаются откачкой воды с помощью насосных станций и более десяти помп, предоставленных министерством региональной безопасности, МЧС и ТГК-11, прокуратура, Ростехнадзор и Росприроднадзор проводят проверку по факту подтоплений.

Но губернатор не ограничился лишь ликвидацией последствий подтоплений. Он поставил перед рабочей группой задачу разработать в течение зимнего периода устойчивое техническое решение, которое позволит предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске жители 11-го и 12-го микрорайонов Левобережья лишились детской поликлиники почти на год, после того как ее здание затопило во время сильного ливня в июле.

Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россия#Новости#Затопление#Дачи#Осташково#Откачивание воды
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