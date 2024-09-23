Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами

Напомним, что реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны быть завершены до 5 декабря 2024 года. Недавно корреспондент Города55 прогулялся по ремонтируемой дороге и посмотрел, как она сейчас выглядит.