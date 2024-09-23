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Posted 23 сентября, 09:15

Published 23 сентября, 09:15

Modified 23 сентября, 09:18

Updated 23 сентября, 09:18

В Омске прокуратура нашла недочеты при ремонте бульвара Архитекторов

Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами

23 сентября 2024, 09:15
Фото: gorod55.ru

В Омске прокуратура нашла недочеты при ремонте бульвара Архитекторов

С выездной проверкой на объекте побывал прокурор Кировского округа Омска. К качеству выполняемых работ у ведомства, как оказалось, возникли вопросы.

В Омске продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. Недавно на объекте побывал прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко. Компанию ему составили работники депстроя, компании «Стройтраст» Армана Акопяна, которая является генподрядчиком, и ресурсники.

Муниципальный контракт, как указал во время выезда Демьяненко, выполняется с недостатками. От прокурора прозвучало предупреждение о возможных последствиях, если подрядчик не исполнит взятые на себя обязательства.

Напомним, что реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны быть завершены до 5 декабря 2024 года. Недавно корреспондент Города55 прогулялся по ремонтируемой дороге и посмотрел, как она сейчас выглядит.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Реконструкция#Подрядчик#Новости#Бульвар Архитекторов
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