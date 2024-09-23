Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами

Posted 23 сентября, 09:15
Published 23 сентября, 09:15
Modified 23 сентября, 09:18
Updated 23 сентября, 09:18
В Омске продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. Недавно на объекте побывал прокурор Кировского округа Омска Константин Демьяненко. Компанию ему составили работники депстроя, компании «Стройтраст» Армана Акопяна, которая является генподрядчиком, и ресурсники.
Муниципальный контракт, как указал во время выезда Демьяненко, выполняется с недостатками. От прокурора прозвучало предупреждение о возможных последствиях, если подрядчик не исполнит взятые на себя обязательства.
Напомним, что реконструкция бульвара продолжается уже больше года. Подрядчик за ремонт дороги в итоге получит 1,48 млрд рублей. По условиям заключенного контракта работы должны быть завершены до 5 декабря 2024 года. Недавно корреспондент Города55 прогулялся по ремонтируемой дороге и посмотрел, как она сейчас выглядит.