Портативная ветряная турбина от Aurea зарядит ноутбук менее чем за 2 часа

При скорости ветра 45 км/ч эта портативная турбина способна производить мощность в 50 Вт. Это позволяет полностью зарядить смартфон за 17 минут или ноутбук менее чем за два часа. Однако при слабом ветре зарядка ноутбука может занять несколько дней. Процесс зарядки можно контролировать в реальном времени.