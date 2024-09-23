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Posted 23 сентября, 08:49

Published 23 сентября, 08:49

Modified 23 сентября, 08:49

Updated 23 сентября, 08:49

Портативная ветряная турбина от Aurea зарядит ноутбук менее чем за 2 часа

Портативная ветряная турбина от Aurea зарядит ноутбук менее чем за 2 часа

23 сентября 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Компания Aurea представила компактную ветряную турбину, позволяющую за 17 минут зарядить смартфон, а менее чем за два часа — ноутбук.

Как сообщает newkhakasiya.online, устройство весом 1,36 кг с лопастями диаметром 60 см в сложенном виде напоминает по размерам литровую бутылку. Турбина имеет уровень защиты IP54 и может самостоятельно ориентироваться по направлению ветра.

При скорости ветра 45 км/ч эта портативная турбина способна производить мощность в 50 Вт. Это позволяет полностью зарядить смартфон за 17 минут или ноутбук менее чем за два часа. Однако при слабом ветре зарядка ноутбука может занять несколько дней. Процесс зарядки можно контролировать в реальном времени.

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