Портативная ветряная турбина от Aurea зарядит ноутбук менее чем за 2 часа

Posted 23 сентября, 08:49
Published 23 сентября, 08:49
Modified 23 сентября, 08:49
Updated 23 сентября, 08:49
Как сообщает newkhakasiya.online, устройство весом 1,36 кг с лопастями диаметром 60 см в сложенном виде напоминает по размерам литровую бутылку. Турбина имеет уровень защиты IP54 и может самостоятельно ориентироваться по направлению ветра.
При скорости ветра 45 км/ч эта портативная турбина способна производить мощность в 50 Вт. Это позволяет полностью зарядить смартфон за 17 минут или ноутбук менее чем за два часа. Однако при слабом ветре зарядка ноутбука может занять несколько дней. Процесс зарядки можно контролировать в реальном времени.