Омича, жестоко убившего свою жену, будет защищать адвокат омских чиновников

Защищать интересы омича в суде будет адвокат Олег Любушкин, известный по делам крупных омских чиновников, пишет «Омск-Информ». В его активе работа с делами начальника налоговой инспекции Омска Владимира Федоренко, обвиняемого в получении взятки, бывшего гендиректора ОАО «МРСК Сибири» Александра Антропенко, обвиняемого в уходе от уплаты налогов, экс-первого зампредседателя правительства Юрия Гамбурга и других.