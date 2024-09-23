Омича, жестоко убившего свою жену, будет защищать адвокат омских чиновников

Posted 23 сентября, 14:02
Published 23 сентября, 14:02
Modified 23 сентября, 14:05
Updated 23 сентября, 14:05
Сегодня в Омске прошло заседание Октябрьского районного суда, на котором избрали меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве. Напомним, что мужчина зарезал бывшую жену возле ее дома и пытался скрыться от полиции.
Защищать интересы омича в суде будет адвокат Олег Любушкин, известный по делам крупных омских чиновников, пишет «Омск-Информ». В его активе работа с делами начальника налоговой инспекции Омска Владимира Федоренко, обвиняемого в получении взятки, бывшего гендиректора ОАО «МРСК Сибири» Александра Антропенко, обвиняемого в уходе от уплаты налогов, экс-первого зампредседателя правительства Юрия Гамбурга и других.
Ранее Город55 писал о подробностях жуткой семейной драмы. Выяснилось, что мужчина и ранее вел себя неадекватно, был агрессивен, мог подраться с кем-то на работе. После рождения второго ребенка начал угрожать жене и детям.