Новосибирцы за 3 млн стали контролерами строительства школы в Серебряном береге Омска

В Омске определен подрядчик для контроля строительства новой школы в микрорайоне Серебряный Берег. Участниками аукциона были пять компаний, но предложение новосибирцев оказалось лучшим. В итоге начальная цена снизилась с 5,44 млн до 3 млн рублей. По итогам конкурса, право на выполнение работ получила компания из Новосибирска — ООО «Технадзор». Контракт на контроль строительства был заключен 23 сентября 2024 года, и стоимость услуг составит 3 073 740 рублей.