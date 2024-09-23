Новосибирцы за 3 млн стали контролерами строительства школы в Серебряном береге Омска

Posted 23 сентября, 08:41
Published 23 сентября, 08:41
Modified 23 сентября, 08:43
Updated 23 сентября, 08:43
В Омске определен подрядчик для контроля строительства новой школы в микрорайоне Серебряный Берег. Участниками аукциона были пять компаний, но предложение новосибирцев оказалось лучшим. В итоге начальная цена снизилась с 5,44 млн до 3 млн рублей. По итогам конкурса, право на выполнение работ получила компания из Новосибирска — ООО «Технадзор». Контракт на контроль строительства был заключен 23 сентября 2024 года, и стоимость услуг составит 3 073 740 рублей.
Согласно условиям контракта, «Технадзор» обязуется завершить все контрольные работы к 16 декабря 2024 года. Финансирование проекта полностью осуществляется за счет средств бюджета города Омска.
Основная задача подрядчика — обеспечить тщательный контроль качества строительства, выявлять и устранять возможные недостатки и дефекты, а также анализировать причины их возникновения. В отчетах подрядчика должны быть отражены результаты испытаний и дана оценка их достоверности. В случае выявления серьезных недостатков, компания обязана предложить пути и сроки их устранения.
Кроме того, «Технадзор» будет следить за соблюдением графика производства работ. В случае отставания от графика, подрядчик должен будет проанализировать причины задержек и предложить возможные способы их устранения.
Напомним, работы по строительству школу в районе «Серебряный берег» возобновили. Несмотря на беспокойство местных жителей дата открытия осталась неизменной — декабрь 2024 года.