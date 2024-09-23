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Posted 23 сентября, 08:10

Published 23 сентября, 08:10

Modified 23 сентября, 08:12

Updated 23 сентября, 08:12

Иллюстрация

Неожиданный «грибной улов». Омичи начали собирать в лесах подтопольники

23 сентября 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омским грибникам неожиданно стали попадаться в лесах подтопольники

Теплая погода на прошлой неделе позволила жителям Омской области продлить грибной сезон. Сейчас некоторые из грибников начали собирать в лесах «ведрами» подтопольники.

Грибной сезон в Омской области продолжается. Жители региона о своих «грибных уловах» активно сообщают в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Вчера, например, омичка вместе с мужем три часа провела за сбором грибов-подтопольников. В районе Западного обхода, у села Лузина, она собрала больше четырех ведер.

«Не ожидали, что столько наберем», — поделилась омичка впечатлениями.
Фото: Скриншот паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

В качестве одного из возможных направлений для сбора подтопольников другие грибники также посоветовали Азовский район, вблизи деревни Сосновка. Однако, как выяснилось, здесь не всем удалось попытать удачу. По словам комментаров, подтопольники уже переросли, а другие грибы часто червивые.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о «рыжиковом нашествии». Омичка в лесу рассчитывала собрат опят, однако ее ожидал другой сюрприз.

«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Лес#Новости#Грибы#Грибник#Урожай
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