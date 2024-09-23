Неожиданный «грибной улов». Омичи начали собирать в лесах подтопольники

В качестве одного из возможных направлений для сбора подтопольников другие грибники также посоветовали Азовский район, вблизи деревни Сосновка. Однако, как выяснилось, здесь не всем удалось попытать удачу. По словам комментаров, подтопольники уже переросли, а другие грибы часто червивые.