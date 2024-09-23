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Posted 23 сентября, 12:05

Published 23 сентября, 12:05

Modified 23 сентября, 12:09

Updated 23 сентября, 12:09

В Омске пенсионерка погибли из-за неисправного обогревателя

Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя

23 сентября 2024, 12:05
Фото: МЧС Омск

В Омске пенсионерка погибли из-за неисправного обогревателя

Сегодня в многоквартирном доме произошел пожар из-за неисправного обогревателя, жертвой стала пожилая омичка.

Омская пенсионерка погибла в пожаре, который случился из-за неисправного обогревателя. Первыми запах дыма почувствовали соседи, именно они и вызвали сотрудников МЧС.

На место отправились две пожарные машины и семь спасателей. Площадь возгорания составила четыре кв. м. К сожалению, спасти пожилую омичку не удалось.

«Очаг возгорания находился в углу комнаты, в розетку электросети был подключен обогреватель. Предварительно установлено, замыкание электропроводки стало причиной пожара. Всегда говорим о том, что безопасных обогревателей не бывает. Если включили прибор в сеть, неустанно следите за работой обогревателя», — рассказал дознаватель МЧС России Дмитрий Ковалев.

Напомним, что с 23 сентября омские дома начали подключать к теплу, ранее отопление появилось в детских садах и школах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара
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