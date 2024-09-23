Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя

Posted 23 сентября, 12:05
Published 23 сентября, 12:05
Modified 23 сентября, 12:09
Updated 23 сентября, 12:09
Омская пенсионерка погибла в пожаре, который случился из-за неисправного обогревателя. Первыми запах дыма почувствовали соседи, именно они и вызвали сотрудников МЧС.
На место отправились две пожарные машины и семь спасателей. Площадь возгорания составила четыре кв. м. К сожалению, спасти пожилую омичку не удалось.
«Очаг возгорания находился в углу комнаты, в розетку электросети был подключен обогреватель. Предварительно установлено, замыкание электропроводки стало причиной пожара. Всегда говорим о том, что безопасных обогревателей не бывает. Если включили прибор в сеть, неустанно следите за работой обогревателя», — рассказал дознаватель МЧС России Дмитрий Ковалев.
Напомним, что с 23 сентября омские дома начали подключать к теплу, ранее отопление появилось в детских садах и школах.