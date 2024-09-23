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Posted 23 сентября, 15:03

Published 23 сентября, 15:03

Modified 23 сентября, 15:06

Updated 23 сентября, 15:06

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Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня

23 сентября 2024, 15:03
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске официально начали давать тепло в жилые дома

Сегодня в Омске официально начался отопительный сезон, тепло поступило в жилые дома, ранее отопление дали в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Однако, несмотря на подготовительные работы на тепловых сетях и скорое наступление холодов, проблемы с горячей водой остаются актуальными для многих жителей города.

В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались
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Новость №2. В омском аэропорту до шести часов задерживаются самолеты

Пассажиры, вылетавшие из омского аэропорта, снова столкнулись с длительной задержкой рейсов. Вовремя не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний», по расписанию лайнер должен был отправиться в 04:30, но в итоге сделал это только в 07:01. Также почти на шесть часов был задержан рейс авиакомпании «Икар» ЕО480 из омского аэропорта в Сочи.

Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям
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Новость №3. В Омске двое школьников подожгли вертолет

16-летние омичи пробрались на авиабазу и подожгли вертолет Ми-8 зажигательной смесью. Позже выяснилось, что такое задание подросткам дал пользователь мессенджера, «вознаграждением» за его исполнение была крупная сумма денег, которую школьники так и не получили.

Хотели разбогатеть. Два омских школьника подожгли вертолет по заданию неизвестного
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