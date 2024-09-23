Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня

Пассажиры, вылетавшие из омского аэропорта, снова столкнулись с длительной задержкой рейсов. Вовремя не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний», по расписанию лайнер должен был отправиться в 04:30, но в итоге сделал это только в 07:01. Также почти на шесть часов был задержан рейс авиакомпании «Икар» ЕО480 из омского аэропорта в Сочи.