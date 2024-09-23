Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим

Posted 23 сентября, 12:40
Published 23 сентября, 12:40
Modified 23 сентября, 12:43
Updated 23 сентября, 12:43
Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району около 14 часов. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно удалось установить, что 67-летняя женщина следовала по автодороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра она выехала на перекресток и не уступила дорогу КамАЗу, которым управлял 25-летний мужчина. В результате машины столкнулись.
Омичка погибла на месте происшествия еще до приезда скорой помощи и полиции, водителю большегруза же понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.
Ранее Город55 рассказывал о смертельной аварии на трассе, связывающей райцентры Горьковского, Калачинского и Оконешниковского районов.