Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим

Предварительно удалось установить, что 67-летняя женщина следовала по автодороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра она выехала на перекресток и не уступила дорогу КамАЗу, которым управлял 25-летний мужчина. В результате машины столкнулись.