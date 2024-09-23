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Posted 23 сентября, 12:40

Published 23 сентября, 12:40

Modified 23 сентября, 12:43

Updated 23 сентября, 12:43

В аварии на омской трассе погиб водитель легковушки

Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим

23 сентября 2024, 12:40
Фото: УМВД России по Омской области

В аварии на омской трассе погиб водитель легковушки

Сегодня днем на автодороге Троицкое-Чукреевка произошло смертельное ДТП, столкнулись КамАЗ и легковушка, водитель последней погиб на месте.

Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району около 14 часов. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно удалось установить, что 67-летняя женщина следовала по автодороге Троицкое-Чукреевка. В районе четвертого километра она выехала на перекресток и не уступила дорогу КамАЗу, которым управлял 25-летний мужчина. В результате машины столкнулись.

Омичка погибла на месте происшествия еще до приезда скорой помощи и полиции, водителю большегруза же понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее Город55 рассказывал о смертельной аварии на трассе, связывающей райцентры Горьковского, Калачинского и Оконешниковского районов.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с Камазом#ДТП с погибшим#Новости
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