Хирурги в дефиците. Сколько медицинским кадрам готовы платить в Омской области

В ответ на эти вызовы, как государственные, так и частные клиники региона предпринимают активные шаги для привлечения хирургов. Одним из основных инструментов в борьбе за кадры стало повышение заработной платы. В среднем по стране зарплата хирургов увеличилась на 15% и составляет 89 900 рублей. Однако в Омской области этот показатель выше — местные учреждения предлагают хирургам в среднем 94 700 рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.