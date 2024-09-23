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Posted 23 сентября, 10:37

Published 23 сентября, 10:37

Modified 23 сентября, 10:39

Updated 23 сентября, 10:39

В Омской области наблюдается острый дефицит хирургов

Хирурги в дефиците. Сколько медицинским кадрам готовы платить в Омской области

23 сентября 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области наблюдается острый дефицит хирургов

В Омской области наблюдается острый дефицит хирургов: спрос на этих специалистов вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

В Омске и Омской области зафиксирован значительный рост спроса на врачей-хирургов. С начала года медицинские учреждения активно размещают вакансии на платформах, таких как hh.ru, стремясь привлечь квалифицированных специалистов. В сравнении с периодом прошлого года, потребность в хирургах увеличилась на 34%, что позволило Омской области занять 20-е место в России по уровню спроса на этих специалистов.

Причины роста спроса на хирургов в регионе различны. Во-первых, расширение медицинских учреждений и увеличение объема предоставляемых услуг требуют большего числа специалистов. Во-вторых, растет количество пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве, что также увеличивает потребность в квалифицированных кадрах.

В ответ на эти вызовы, как государственные, так и частные клиники региона предпринимают активные шаги для привлечения хирургов. Одним из основных инструментов в борьбе за кадры стало повышение заработной платы. В среднем по стране зарплата хирургов увеличилась на 15% и составляет 89 900 рублей. Однако в Омской области этот показатель выше — местные учреждения предлагают хирургам в среднем 94 700 рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.

В регионе, как ранее рассказывал Город55, не хватает более 700 врачей. Среди них 739 — это врачи-специалисты, а 774 -специалисты со средним медицинским образованием.

Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков
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