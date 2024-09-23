Эксперт рассказал, в каких случаях йогурт будет полезнее кефира

Posted 23 сентября, 11:22
Published 23 сентября, 11:22
Modified 23 сентября, 11:25
Updated 23 сентября, 11:25
Часто любители молочных продуктов задаются вопросом: что полезнее — кефир или йогурт? Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что в кефире и йогуртах содержится примерно одинаковое количество полезных микроорганизмов, это очень близкие продукты. При этом кефир обычно более кислый, и если пить его каждый день, можно повысить кислотность желудка.
«В последнее время абсолютная польза молочных продуктов ставится под сомнение все больше и больше. Лучше не употреблять кислые продукты каждый день, а ограничиться одним разом в неделю. Йогурт — менее кислый, но бывает слишком сладким, производители зачастую добавляют туда слишком много сахара», — отметил эксперт.
Не стоит забывать, что натуральный йогурт можно приготовить в домашних условиях. Достаточно зайти в фермерский магазин и купить необходимые продукты. При таком подходе вы получите более качественный продукт и будете точно знать, что находится в составе. Домашний кефир сделать уже более проблематично.
«Можно сказать, что натуральный домашний йогурт без добавок из качественного молока будет предпочтительнее, чем покупной кефир», — заключил диетолог.
И йогурт, и кефир несут пользу организму при умеренном употреблении. Полезные бактерии, которые содержатся в этих продуктах, например, способны улучшить пищеварение. Кроме того, введение в свой рацион кисломолочных продуктов с минимальным содержанием сахара или без него — хороший источник белка и кальция.
Источник: Аргументы и Факты