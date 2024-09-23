gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 11:22

Published 23 сентября, 11:22

Modified 23 сентября, 11:25

Updated 23 сентября, 11:25

Эксперт рассказал, в каких случаях йогурт будет полезнее кефира

Эксперт рассказал, в каких случаях йогурт будет полезнее кефира

23 сентября 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Кефир и йогурт — очень схожие продукты, но выбирать их стоит с умом. Расскажем, чем они могут различаться и насколько полезны для человека.

Часто любители молочных продуктов задаются вопросом: что полезнее — кефир или йогурт? Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что в кефире и йогуртах содержится примерно одинаковое количество полезных микроорганизмов, это очень близкие продукты. При этом кефир обычно более кислый, и если пить его каждый день, можно повысить кислотность желудка.

«В последнее время абсолютная польза молочных продуктов ставится под сомнение все больше и больше. Лучше не употреблять кислые продукты каждый день, а ограничиться одним разом в неделю. Йогурт — менее кислый, но бывает слишком сладким, производители зачастую добавляют туда слишком много сахара», — отметил эксперт.
Кефир и йогурт схожи по полезным свойствамКефир и йогурт схожи по полезным свойствам
Кефир и йогурт схожи по полезным свойствам. Фото: Изображение Midjourney

Домашний вариант

Не стоит забывать, что натуральный йогурт можно приготовить в домашних условиях. Достаточно зайти в фермерский магазин и купить необходимые продукты. При таком подходе вы получите более качественный продукт и будете точно знать, что находится в составе. Домашний кефир сделать уже более проблематично.

«Можно сказать, что натуральный домашний йогурт без добавок из качественного молока будет предпочтительнее, чем покупной кефир», — заключил диетолог.
Домашняя «молочка» намного качественнее магазиннойДомашняя «молочка» намного качественнее магазинной
Домашняя «молочка» намного качественнее магазинной. Фото: Изображение Midjourney

Сколько употреблять кефира или йогурта

И йогурт, и кефир несут пользу организму при умеренном употреблении. Полезные бактерии, которые содержатся в этих продуктах, например, способны улучшить пищеварение. Кроме того, введение в свой рацион кисломолочных продуктов с минимальным содержанием сахара или без него — хороший источник белка и кальция.

Источник: Аргументы и Факты

Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное