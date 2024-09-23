До 20 машин за цикл. В Омске стал дольше работать светофор на 70 лет Октября

Posted 23 сентября, 11:23
Published 23 сентября, 11:23
Modified 23 сентября, 11:28
Updated 23 сентября, 11:28
В Омске из-за масштабных ремонтных работ на Бульваре Архитекторов, городские власти предприняли меры для оптимизации транспортного потока в этом районе. Одним из таких решений стало изменение режима работы светофора на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Эти меры направлены на улучшение дорожной ситуации и повышение пропускной способности.
Согласно новым правилам, зеленый сигнал светофора для автомобилей, которые движутся по улице 70 лет Октября, теперь горит дольше. В зависимости от текущей фазы светофорного цикла, продолжительность зеленого света увеличена на 4-10 секунд. Это нововведение позволяет пропускать до 20 дополнительных автомобилей за один цикл, что значительно снижает вероятность пробок и ускоряет движение в часы пик.
При этом важно отметить, что общее время светофорного цикла осталось прежним. Это решение было принято для того, чтобы не создавать дополнительных задержек для других участников дорожного движения, включая пешеходов и водителей, пересекающих улицу.
Изменения положительно отразились и на пешеходах, поскольку для них также увеличилось время работы разрешающего сигнала для перехода проезжей части, — отмечает Сергей Шелест.
Ранее Город55 сообщал, что на новом асфальте на улице Грибоедова выявили множество дефектов. В мэрии пояснили, что это произошло из-за отсутствия необходимой техники во время укладки.