До 20 машин за цикл. В Омске стал дольше работать светофор на 70 лет Октября

Согласно новым правилам, зеленый сигнал светофора для автомобилей, которые движутся по улице 70 лет Октября, теперь горит дольше. В зависимости от текущей фазы светофорного цикла, продолжительность зеленого света увеличена на 4-10 секунд. Это нововведение позволяет пропускать до 20 дополнительных автомобилей за один цикл, что значительно снижает вероятность пробок и ускоряет движение в часы пик.