Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков

Posted 23 сентября, 05:48
Published 23 сентября, 05:48
Modified 23 сентября, 05:50
Updated 23 сентября, 05:50
Город55 выяснил актуальную кадровую ситуацию в сфере здравоохранения Омской области. Как следует из ответа минздрава на официальный запрос нашей редакции, в бюджетных учреждениях региона в настоящий момент не хватает 1513 сотрудников или 6% от общего числа медработников, необходимых для 100% закрытия потребности.
Среди них 739 — это врачи-специалисты, а 774 -специалисты со средним медицинским образованием. Особенно дефицитными являются такие направления, как «Анастезиология-реаниматология» (42 вакантных места), «Терапия» (33), Хирургия (27), «Травматология и ортопедия» (18).
Полтора года назад, для сравнения, медработников требовалось еще больше.
«По состоянию на 1 января 2023 года потребность государственной системы здравоохранения Омской области в медицинских работниках составляла 1853 специалиста (7,2% от общего числа медицинских работников, необходимых для 100% закрытия потребности ГУЗОО)», — говорится в ответе, подписанным министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым.
В 2023 году, кстати, наибольшую потребность испытывали во врачах. Таких специалистов требовалось 940.
Напомним, что с 2011-го по 2023 год в регионе очень сильно сократилось количество врачей, больниц и медперсонала. Если 12 лет назад в области было 92 больницы, то в 2023-м их число сократилось до 84-х.