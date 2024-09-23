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Posted 23 сентября, 05:48

Published 23 сентября, 05:48

Modified 23 сентября, 05:50

Updated 23 сентября, 05:50

Иллюстрация

Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков

23 сентября 2024, 05:48
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В государственных больницах Омской области не хватает больше 1500 медиков

По сравнению с прошлым годом ситуация немного наладилась, однако медработников в бюджетных учреждениях здравоохранения все еще мало. На работу ждут более 700 врачей и почти 800 специалистов со средним медицинским образованием.

Город55 выяснил актуальную кадровую ситуацию в сфере здравоохранения Омской области. Как следует из ответа минздрава на официальный запрос нашей редакции, в бюджетных учреждениях региона в настоящий момент не хватает 1513 сотрудников или 6% от общего числа медработников, необходимых для 100% закрытия потребности.

Среди них 739 — это врачи-специалисты, а 774 -специалисты со средним медицинским образованием. Особенно дефицитными являются такие направления, как «Анастезиология-реаниматология» (42 вакантных места), «Терапия» (33), Хирургия (27), «Травматология и ортопедия» (18).

Полтора года назад, для сравнения, медработников требовалось еще больше.

«По состоянию на 1 января 2023 года потребность государственной системы здравоохранения Омской области в медицинских работниках составляла 1853 специалиста (7,2% от общего числа медицинских работников, необходимых для 100% закрытия потребности ГУЗОО)», — говорится в ответе, подписанным министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым.

В 2023 году, кстати, наибольшую потребность испытывали во врачах. Таких специалистов требовалось 940.

Напомним, что с 2011-го по 2023 год в регионе очень сильно сократилось количество врачей, больниц и медперсонала. Если 12 лет назад в области было 92 больницы, то в 2023-м их число сократилось до 84-х.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Врачи#Новости#Дефицит#Медики
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