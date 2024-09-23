Без света, газа и горячей воды. Омичи в Центральном округе умоляют им помочь

Как сообщили в паблике «Омский новостной поезд», в Омске в очередной раз отсутствует газ в Центральном округе по улице Орджоникидзе в домах 268, 268а, 270 и 272а. Уже неделю жильцы остаются без газа, и с каждым днем ситуация становится все более критичной.