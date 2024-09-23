Без света, газа и горячей воды. Омичи в Центральном округе умоляют им помочь

Posted 23 сентября, 07:46
Published 23 сентября, 07:46
Modified 23 сентября, 07:53
Updated 23 сентября, 07:53
Как сообщили в паблике «Омский новостной поезд», в Омске в очередной раз отсутствует газ в Центральном округе по улице Орджоникидзе в домах 268, 268а, 270 и 272а. Уже неделю жильцы остаются без газа, и с каждым днем ситуация становится все более критичной.
Как уточняется в сообщении, «Омскоблгаз» молчит, а жильцы вынуждены включать электроприборы, пытаясь хоть как-то справиться с холодом, и это приводит к перегрузкам — вчера отключился свет. Каждый день жильцы домов по улице Орджоникидзе пытаются справиться с бытовыми сложностями.
«Уже неделю, как дома по улице Орджоникидзе без газа. Это дома №268, 268а, 270, 272а. Газ не закачивают, дома не обслуживают. „Облгаз“ молчит, конфликт не решается с прокуратурой. Жильцы включают электроприборы, и поэтому вчера ещё и свет отключился от перегрузок», — говорится в сообщении.
Как уже писал Город55, газ по указанным адресам отключили несколько дней назад. Однако в официальных сообщениях обещали восстановить газоснабжение 17 сентября. Также на сервисах омской администрации указано, что по данным адресам отключено горячее водоснабжение.
Напомним, что сегодня, 23 сентября, в Омске официально стартовал отопительный сезон. Несмотря на многочисленные работы на тепловых сетях, в сотнях домах по городу нет горячей воды.