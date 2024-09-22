«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару

Posted 22 сентября, 13:59
Published 22 сентября, 13:59
Modified 22 сентября, 14:01
Updated 22 сентября, 14:01
Глава компании «Аэропром», Юрий Афанасьев, в диалоге с корреспондентом «Коммерческих вестей» поделился перспективами запуска в Омской области местного авиасообщения: по его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается министерством транспорта региона.
Как отмечает Юрий Афанасьев, кроме недавно возрожденного рейса Омск — Усть-Ишим (к слову, его и обслуживает «Аэропром»), ранее в области насчитывалось порядка 7-8 маршрутов малой авиации, связывающей областной центр с районными. И преимущества у возобновления перелетов есть: это и повышение транспортной доступности и мобильности омичей, популяризация внутреннего туризма, а также увеличение логистического оборота.
Как отметил глава «Аэропрома», многие из существовавших направлений сейчас находятся на согласовании с профильным министерством и в процессе расчетов возможного пассажиропотока и затрат. Одним из таких направлений Юрий Афанасьев назвал и перелеты между Тарой и Омском.
Напомним, информация о возможном запуске авиасообщения между Омском и Усть-Ишимом впервые появилась в начале лета. Первый рейс был назначен на 1 июля, однако впервые АН-2 с пассажирами на борту отправился к пункту назначения только 14 августа.