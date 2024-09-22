«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару

Как отмечает Юрий Афанасьев, кроме недавно возрожденного рейса Омск — Усть-Ишим (к слову, его и обслуживает «Аэропром»), ранее в области насчитывалось порядка 7-8 маршрутов малой авиации, связывающей областной центр с районными. И преимущества у возобновления перелетов есть: это и повышение транспортной доступности и мобильности омичей, популяризация внутреннего туризма, а также увеличение логистического оборота.