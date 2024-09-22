«Уставшие» коммуникации, скандалы в ОмГУ и страшное убийство. Главные темы недели

Posted 22 сентября, 10:49
Published 22 сентября, 10:49
Modified 22 сентября, 10:51
Updated 22 сентября, 10:51
Жители множества домов Омска с нетерпением ждут наступления отопительного сезона: первые «вестники» тепла — в виде подключения к отоплению школ и детских садов, — на этой неделе уже «проявились». Вот только в «глобальном», общегородском плане, не все так «гладко»: хоть губернатор Омской области и поручил мэру Омска пустить тепло в дома омичей, сервисы городской администрации зафиксировали более тысячи отключений самого главного теплоносителя — горячей воды. Уже имеющиеся неполадки, несмотря на высокую степень готовности города к холодам, не позволяют обеспечить подачу тепла в дома омичей.
Наличие проблем подтверждается и «Омск РТС»: там готовность к отопительному сезону поставили под сомнение — на заседании профильного комитета омского Горсовета генеральный директор компании сообщил, что реальный процент домов, готовых к подключению отопления составляет примерно 73%. В социальных учреждениях ситуация несколько лучше — их готовность Иван Ющенко оценил в 82%. Причиной подобных «отставаний» являются дефекты на сетях «Тепловой компании» — некоторые из них получится устранить только в 2025 году, но даже это потребует колоссальных финансовых вливаний, невозможных без поддержки правительства Омской области. Кстати, об области — некоторые районы уже начали получать тепло.
Некоторые проблемы с «уставшими» коммуникациями для омичей и вовсе стали повседневностью: например, некоторые дома Советского и Октябрьского округов уже несколько месяцев «обезвожены» — с тех самых летних отключений. Дату возобновления подачи горячей воды постоянно переносят, а жители домов, попавших в зону отключения, теперь сильно сомневаются в возможности подключения отопления. Возникающие прорывы и отключения эту уверенность только усиливают.
Начать отопительный сезон местные власти планируют уже завтра — 23 сентября, но в реальности эта дата будет несколько «плавающей»: по оценкам специалистов, запуск отопления в Омске займет порядка трех недель. Количество домов, готовых принять тепло, составляет около 5,8 тыс единиц — с каждым днем это число стремятся увеличить, проводя все новые ремонтные работы. Но стоит понимать, что 70% износ водопроводов быстро исправить фактически невозможно.
Как и отопительный сезон, в течение минувшей недели «набирал обороты» и скандал с парковочными местами у нового корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского: найти свободные места (на пустой парковке) преподавателям классического университета так и не удалось: к шлагбауму добавился еще и грузовик.
Совпадение или нет, но на минувшей неделе Городу55 стало известно и о другой проблеме, с которой столкнулась героиня предыдущих новостей: преподаватель гражданского права получила дисциплинарное наказание за ранний прием экзамена у студентов. Причем, сами студенты, говорят об обратном — экзамен не переносился, ведомость с соответствующими временными отметками побывала в деканате и у декана, но «дисциплинарка» все равно появилась. К счастью, суд стал на сторону преподавателя. Увы, но в последнее время даже студентам приходится решать вопросы обучения в суде — эта тенденция несколько пугает.
Новостная повестка последних дней недели пополнилась и крайне резонансным событием — убийством 26-летней девушки своим бывшим мужем. Совершив непоправимое, мужчина бросился было «в бега», но был задержан полицейскими — с окровавленным ножом и промилле в крови. Следствие рассматривало версию, что к печальному исходу привела попытка «выяснить отношения».
Позже стали известны и первые подробности жуткого инцидента — погибшая девушка была мамой двоих детей, а ее бывший муж — работником силовых структур. И, по словам родственников убитой девушки, подозреваемый в убийстве слыл не самым спокойным человеком: мог подраться на работе, грозился «поджечь ребенка», а позже — начал поднимать руку и на жену, что и привело к разладу в отношениях.
Эти и многие другие новости можно посмотреть и в видеоформате: самые интересные темы уходящей недели расскажет Евгений Игишев.