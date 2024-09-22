«Уставшие» коммуникации, скандалы в ОмГУ и страшное убийство. Главные темы недели

Совпадение или нет, но на минувшей неделе Городу55 стало известно и о другой проблеме, с которой столкнулась героиня предыдущих новостей: преподаватель гражданского права получила дисциплинарное наказание за ранний прием экзамена у студентов. Причем, сами студенты, говорят об обратном — экзамен не переносился, ведомость с соответствующими временными отметками побывала в деканате и у декана, но «дисциплинарка» все равно появилась. К счастью, суд стал на сторону преподавателя. Увы, но в последнее время даже студентам приходится решать вопросы обучения в суде — эта тенденция несколько пугает.