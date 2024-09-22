«Притерлись». В Омской области «легковушка» с 3 детьми оказалась в кювете из-за ДТП

Posted 22 сентября, 03:37
Published 22 сентября, 03:37
Modified 22 сентября, 03:39
Updated 22 сентября, 03:39
Как рассказали в пресс-центре областной ГАИ, сообщение о ДТП на 37-м километре трассы Омск-Русская Поляна (данный участок автодороги находится в Таврическом районе) поступило сотрудникам ведомства в минувшую субботу, около 16:00 часов.
Инспекторы, прибывшие на место аварии, установили, что причиной столкновения грузовой версии ГАЗели и седана Hyundai Solaris стало несоблюдение одним из водителей безопасной дистанции между автомобилями: 40-летняя женщина, находящаяся за рулем «легковушки», начала выполнять обгон, но «притерлась» к мини-грузовику.
Полученного от столкновения импульса хватило, чтобы Hyundai вылетел сначала на обочину, а затем, опрокинувшись, и в кювет. На момент аварии, кроме водителя, в легковом седане было 4 пассажира, трое из них — дети (7-летний мальчик и девочки 6 и 12 лет) — все они были доставлены в ближайшую больницу.
Как отметил представитель пресс-службы ГАИ, ведомство инициировало проверку — для уточнения всех деталей происшествия.
Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении количества пострадавших в массовом ДТП: 15 сентября в 11-м микрорайоне пассажиры «маршрутки» №344 получили различные травмы из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями. В числе пострадавших также оказался и 12-летний ребенок.