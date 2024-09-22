«Притерлись». В Омской области «легковушка» с 3 детьми оказалась в кювете из-за ДТП

Полученного от столкновения импульса хватило, чтобы Hyundai вылетел сначала на обочину, а затем, опрокинувшись, и в кювет. На момент аварии, кроме водителя, в легковом седане было 4 пассажира, трое из них — дети (7-летний мальчик и девочки 6 и 12 лет) — все они были доставлены в ближайшую больницу.