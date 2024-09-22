Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте

Posted 22 сентября, 11:32
Published 22 сентября, 11:32
Modified 22 сентября, 13:19
Updated 22 сентября, 13:19
По информации Telegram-канала «Хоккейная правда», болельщики «ястребов» посетили немецкий город Штутгарт, где Владимир Ткачев якобы проходит реабилитацию после полученной в июле травмы.
Официальной информации о месте реабилитации одного из самых высокооплачиваемых форвардов КХЛ не поступало. Как можно отметить при рассмотрении фотографии, вероятно, форвард хотел остаться незамеченным.
Однако один из комментаторов, поучаствовавший в обсуждении публикации, отметил, что авторы Telegram-канала могли «украсть чужой контент», и кроме того, упомянул, что на фото не Штутгарт. Также участник обсуждения поставил под сомнение и встречу хоккеиста с болельщиками, отметив, что все было иначе:
«И не они добрались к нему, а он к ним. И не Штутгарт это вовсе» — заявил пользователь мессенджера.
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По данным пресс-службы хоккейного клуба, в Германии действительно состоялась встреча Владимира Ткачева и немецкого фан-клуба команды — «German Hawks».
Напомним, в августе травму во время одной из игр получил и Рид Буше, упав на конек соперника и пропустив первые игры сезона. Тем не менее он был включен в список участников выездных матчей.