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Posted 22 сентября, 11:32

Published 22 сентября, 11:32

Modified 22 сентября, 13:19

Updated 22 сентября, 13:19

иллюстрация

Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте

22 сентября 2024, 11:32
Фото: ХК «Авангард»
иллюстрация

Фанаты отыскали форварда омского «Авангарда» Владимира Ткачева в Германии

Форвард «Авангарда», пропустивший начало сезона из-за травмы, восстанавливает здоровье в Германии: фанаты хоккейного клуба сделали памятное фото с самым дорогим нападающим КХЛ.

По информации Telegram-канала «Хоккейная правда», болельщики «ястребов» посетили немецкий город Штутгарт, где Владимир Ткачев якобы проходит реабилитацию после полученной в июле травмы.

Официальной информации о месте реабилитации одного из самых высокооплачиваемых форвардов КХЛ не поступало. Как можно отметить при рассмотрении фотографии, вероятно, форвард хотел остаться незамеченным.

Скриншот записи с фотографией хоккеистаСкриншот записи с фотографией хоккеиста
Скриншот записи с фотографией хоккеиста. Фото: Telegram-канал «Хоккейная правда»

Однако один из комментаторов, поучаствовавший в обсуждении публикации, отметил, что авторы Telegram-канала могли «украсть чужой контент», и кроме того, упомянул, что на фото не Штутгарт. Также участник обсуждения поставил под сомнение и встречу хоккеиста с болельщиками, отметив, что все было иначе:

«И не они добрались к нему, а он к ним. И не Штутгарт это вовсе» — заявил пользователь мессенджера.

Обновлено:

По данным пресс-службы хоккейного клуба, в Германии действительно состоялась встреча Владимира Ткачева и немецкого фан-клуба команды — «German Hawks».

Кадр со встречи хоккеиста с фанатами из «German Hawks»Кадр со встречи хоккеиста с фанатами из «German Hawks»
Кадр со встречи хоккеиста с фанатами из «German Hawks». Фото: Официальный Telegram-канал ХК «Авангард»

Напомним, в августе травму во время одной из игр получил и Рид Буше, упав на конек соперника и пропустив первые игры сезона. Тем не менее он был включен в список участников выездных матчей.

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#Илья Скобин#Спорт#Авангард#Болельщики#Травма#КХЛ#Новости#Рид Буше#Владимир Ткачев#Реабилитация#Германия#Контент
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