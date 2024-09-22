Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте

Однако один из комментаторов, поучаствовавший в обсуждении публикации, отметил, что авторы Telegram-канала могли «украсть чужой контент», и кроме того, упомянул, что на фото не Штутгарт. Также участник обсуждения поставил под сомнение и встречу хоккеиста с болельщиками, отметив, что все было иначе: