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Posted 21 сентября, 03:54

Published 21 сентября, 03:54

Modified 21 сентября, 03:57

Updated 21 сентября, 03:57

Иллюстрация

В рапсе на территории района Омской области обнаружили пестициды

21 сентября 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Сотрудники Россельхознадзора выявили остатки пестицидов в рапсе на территории Азовского района.

Во время проверки образцов с полей, расположенных в Азовском районе Омской области, специалисты филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обнаружили в некоторых пробах рапсы гербицид «Имазетапир».

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, этот гербицид нужен для борьбы с различными сорняками и травами в посевах бобовых культур. При этом его использование на рапсе не регламентировано.

В результате проверки Россельхознадзор выдал предостережение хозяйствующему субъекту.

Напомним, что в начале месяца в нескольких районах Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка — повилики. Ее очаги сотрудники Россельхознадзора также обнаружили на улицах Омска. Этот сорняк опасен как для растений, так и для животных: если питомец съест плод, зараженный повиликой, он может заболеть.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Проверки#Урожай#Пестициды#Рапса
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