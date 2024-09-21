В рапсе на территории района Омской области обнаружили пестициды

Posted 21 сентября, 03:54
Published 21 сентября, 03:54
Modified 21 сентября, 03:57
Updated 21 сентября, 03:57
Во время проверки образцов с полей, расположенных в Азовском районе Омской области, специалисты филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обнаружили в некоторых пробах рапсы гербицид «Имазетапир».
Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, этот гербицид нужен для борьбы с различными сорняками и травами в посевах бобовых культур. При этом его использование на рапсе не регламентировано.
В результате проверки Россельхознадзор выдал предостережение хозяйствующему субъекту.
Напомним, что в начале месяца в нескольких районах Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка — повилики. Ее очаги сотрудники Россельхознадзора также обнаружили на улицах Омска. Этот сорняк опасен как для растений, так и для животных: если питомец съест плод, зараженный повиликой, он может заболеть.