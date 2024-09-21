В рапсе на территории района Омской области обнаружили пестициды

Напомним, что в начале месяца в нескольких районах Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка — повилики. Ее очаги сотрудники Россельхознадзора также обнаружили на улицах Омска. Этот сорняк опасен как для растений, так и для животных: если питомец съест плод, зараженный повиликой, он может заболеть.