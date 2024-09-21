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Posted 21 сентября, 00:08

Published 21 сентября, 00:08

Modified 21 сентября, 00:08

Updated 21 сентября, 00:08

Омский «Авангард» всухую проиграл «Автомобилисту» на домашнем льду

Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач

21 сентября 2024, 00:08
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» всухую проиграл «Автомобилисту» на домашнем льду

«Ястребы» нанесли по воротам Владимира Галкина 37 бросков, но так и не смогли «размочить» голкипера.

Омский «Авангард» вчера, 20 сентября на льду G-Drive Арены принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. «Ястребы» проиграли со счетом 0:3.

«Авангард» начал матч бодро и смотрелся намного увереннее своих соперников. В первом периоде явный перевес по броскам в створ был на стороне омичей — 13:6. Однако, реализация подкачала. «Автомобилист» же напротив, вышел вперед в первом игровом отрезке. На 15-й минуте матча Максим Осипов отправил шайбу в ворота Павла Хомченко. Ассистентом атаки стал Стефан Да Коста. При счете 0:1 команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

На 23-й минуте в игре произошло первое удаление. На скамейку штрафников за подножку поехал игрок «Автомобилиста» Кертис Волк. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. А после этого гости укрепили преимущество — 0:2. С передачи Да Косты и Голышева шайбу забросил Брендэн Лайпсик. В середине второго периода «Автомобилист» и вовсе довел счет до неприличного — 0:3. Отличился Владимир Кузнецов. Результативную передачу на свой счет записал Данил Романцев. «Авангард» заменил голкипера: вместо Павла Хомченко в ворота встал Илья Проскуряков.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «ястребы» предприняли попытку отыграться, однако «Автомобилист» хорошо действовал в обороне. Команду гостей счет вполне устраивал. Больше заброшенных шайб болельщики не увидели, но зато стали свидетелями потасовки. В конце третьего периода «ястреб» Игорь Мартынов и игрок «Автомобилиста» Кертис Волк вступили в кулачный поединок. Хоккеистов быстро разняли и дали по две минуты штрафа.

Для «Авангарда» это уже четвертое поражение подряд. Ранее «ястребы» уступили «Салавату Юлаеву», «Сибири» и «Амуру».

Статистика матча:

  • Броски: 75-45;
  • Броски в створ: 37-22;
  • Голы: 0-3;
  • Вбрасывания: 36-24;
  • Блокированные броски: 12-21;
  • Силовые приемы: 13-10;
  • Отборы: 3-1;
  • Потери: 5-0;
  • Перехваты: 6-4;
  • Время в атаке: 19:37–08:59;
  • Штраф: 4-8.

Следующий матч «Авангард» проведет на выезде. В понедельник, 23 сентября, команда встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#G-Drive Арена#Автомобилист#СКА#Павел Хомченко
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