Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач

Posted 21 сентября, 00:08
Published 21 сентября, 00:08
Modified 21 сентября, 00:08
Updated 21 сентября, 00:08
Омский «Авангард» вчера, 20 сентября на льду G-Drive Арены принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. «Ястребы» проиграли со счетом 0:3.
«Авангард» начал матч бодро и смотрелся намного увереннее своих соперников. В первом периоде явный перевес по броскам в створ был на стороне омичей — 13:6. Однако, реализация подкачала. «Автомобилист» же напротив, вышел вперед в первом игровом отрезке. На 15-й минуте матча Максим Осипов отправил шайбу в ворота Павла Хомченко. Ассистентом атаки стал Стефан Да Коста. При счете 0:1 команды отправились на перерыв.
На 23-й минуте в игре произошло первое удаление. На скамейку штрафников за подножку поехал игрок «Автомобилиста» Кертис Волк. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. А после этого гости укрепили преимущество — 0:2. С передачи Да Косты и Голышева шайбу забросил Брендэн Лайпсик. В середине второго периода «Автомобилист» и вовсе довел счет до неприличного — 0:3. Отличился Владимир Кузнецов. Результативную передачу на свой счет записал Данил Романцев. «Авангард» заменил голкипера: вместо Павла Хомченко в ворота встал Илья Проскуряков.
В третьем периоде «ястребы» предприняли попытку отыграться, однако «Автомобилист» хорошо действовал в обороне. Команду гостей счет вполне устраивал. Больше заброшенных шайб болельщики не увидели, но зато стали свидетелями потасовки. В конце третьего периода «ястреб» Игорь Мартынов и игрок «Автомобилиста» Кертис Волк вступили в кулачный поединок. Хоккеистов быстро разняли и дали по две минуты штрафа.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на выезде. В понедельник, 23 сентября, команда встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА.