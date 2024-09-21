Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач

«Авангард» начал матч бодро и смотрелся намного увереннее своих соперников. В первом периоде явный перевес по броскам в створ был на стороне омичей — 13:6. Однако, реализация подкачала. «Автомобилист» же напротив, вышел вперед в первом игровом отрезке. На 15-й минуте матча Максим Осипов отправил шайбу в ворота Павла Хомченко. Ассистентом атаки стал Стефан Да Коста. При счете 0:1 команды отправились на перерыв.