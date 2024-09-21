С сауной и террасой. В Омске за 23 миллиона выставили на продажу элитный дом

В объявлении сказано, что дом почти новый, он был построен всего год назад. Во всех комнатах выполнен дизайнерский ремонт. На первом этаже расположена просторная кухня-гостиная, гардеробная, зона отдыха, а также спа с душевой кабиной, сауной и камином. На втором этаже обустроены три спальни, еще одна зона отдыха, гардеробная, санузел и лаундж зона, которую можно трансформировать в еще одну спальню.