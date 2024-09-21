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Posted 21 сентября, 09:55

Published 21 сентября, 09:55

Modified 21 сентября, 09:58

Updated 21 сентября, 09:58

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С сауной и террасой. В Омске за 23 миллиона выставили на продажу элитный дом

21 сентября 2024, 09:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 23 миллиона продают элитный дом с сауной и террасой

Элитный двухэтажный коттедж располагается в Кировском округе Омска, его площадь составляет 145 кв. м.

В Омске выставили на продажу элитный двухэтажный дом. Коттедж площадью 145 кв. м располагается в поселке Чукреевка Кировского округа, продавец оценил постройку и прилегающую к ней территорию в 23,9 миллиона рублей. Кроме самого дома, будущему собственнику достанется гараж, терраса и бассейн.

В объявлении сказано, что дом почти новый, он был построен всего год назад. Во всех комнатах выполнен дизайнерский ремонт. На первом этаже расположена просторная кухня-гостиная, гардеробная, зона отдыха, а также спа с душевой кабиной, сауной и камином. На втором этаже обустроены три спальни, еще одна зона отдыха, гардеробная, санузел и лаундж зона, которую можно трансформировать в еще одну спальню.

«Внимание! Новому собственнику останется все: от встроенной мебели до штор — заезжай и живи!» — отметил автор объявления.
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Скриншот. Фото: Авито

Напомним, что недавно в Омске выставили на продажу раритетный автомобиль ГАЗ-21М 1961-го года выпуска. 63-летнюю «Волгу» изумрудного цвета продавец оценил в 5,5 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Коттеджный поселок#Дом#Элитное жилье#Коттедж
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