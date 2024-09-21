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Posted 21 сентября, 06:47

Published 21 сентября, 06:47

Modified 21 сентября, 06:51

Updated 21 сентября, 06:51

«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»

«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»

21 сентября 2024, 06:47
Фото: ХК «Авангард»
После проигрыша «Автомобилисту» со счетом 0:3 капитан «ястребов» высказался об игре команды и причинах поражения.

Вчера «Авангард» на домашнем льду уступил «Автомобилисту со счетом 0:3. О „сухом“ поражении высказался капитан омской команды Дамир Шарипзянов.

«Плохая игра с нашей стороны. Естественно, нельзя так играть, тем более у себя дома. Нельзя проигрывать. Команда, которая далеко идет, не имеет права проигрывать четыре игры подряд. Будем работать, другого пути у нас нет. Понимаем, как в Омске относятся к хоккею, и ничего не остается, кроме как стиснуть зубы, засучить рукава и работать чуть больше», — отметил капитан.

Шарипзянов также рассказал о причинах поражения: основная из них — хорошая игра соперника в обороне.

«Мы знали, что нужно подбирать какие-то ключи, как-то прорываться, но, к сожалению, это не удалось. Надо отдать должное „Автомобилисту“ — они отлично сыграли», — добавил хоккеист.

Напомним, что в состав «Авангарда» вернулся канадский нападающий Райан Спунер, контракт с ним заключен на один год. Форвард выступал за омский клуб в прошлом сезоне и провел 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.

Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»
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