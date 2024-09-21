«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»

Напомним, что в состав «Авангарда» вернулся канадский нападающий Райан Спунер, контракт с ним заключен на один год. Форвард выступал за омский клуб в прошлом сезоне и провел 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.