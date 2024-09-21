«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»

Posted 21 сентября, 06:47
Published 21 сентября, 06:47
Modified 21 сентября, 06:51
Updated 21 сентября, 06:51
Вчера «Авангард» на домашнем льду уступил «Автомобилисту со счетом 0:3. О „сухом“ поражении высказался капитан омской команды Дамир Шарипзянов.
«Плохая игра с нашей стороны. Естественно, нельзя так играть, тем более у себя дома. Нельзя проигрывать. Команда, которая далеко идет, не имеет права проигрывать четыре игры подряд. Будем работать, другого пути у нас нет. Понимаем, как в Омске относятся к хоккею, и ничего не остается, кроме как стиснуть зубы, засучить рукава и работать чуть больше», — отметил капитан.
Шарипзянов также рассказал о причинах поражения: основная из них — хорошая игра соперника в обороне.
«Мы знали, что нужно подбирать какие-то ключи, как-то прорываться, но, к сожалению, это не удалось. Надо отдать должное „Автомобилисту“ — они отлично сыграли», — добавил хоккеист.
Напомним, что в состав «Авангарда» вернулся канадский нападающий Райан Спунер, контракт с ним заключен на один год. Форвард выступал за омский клуб в прошлом сезоне и провел 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.