Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня

Вчера вечером около дома на улице Кирова обнаружили тело 26-летней омички. Позже выяснилось, что к смерти девушки причастен ее бывший муж. Он нанес ей удары ножом в грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте. Сейчас мужчина задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают разбираться в деталях смертельного конфликта.