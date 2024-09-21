gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 14:04

Published 21 сентября, 14:04

Modified 21 сентября, 14:04

Updated 21 сентября, 14:04

Иллюстрация

Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня

21 сентября 2024, 14:04
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил игру команды в матче с «Автомобилистом»

Капитан омского хоккейного клуба Дамир Шарипзянов высказался об игре «ястребов» в матче с «Автомобилистом». Напомним, в этой встрече «Авангард» уступил сопернику со счетом 0:3. Капитан уверен, что команда показала плохую игру и не должна была проигрывать с такой разницей в счете на домашнем льду.

«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»
Узнать подробнее

Новость №2. Индивидуальный предприниматель прекратил перевозки по двум популярным маршрутам

На популярных среди омичей маршрутах №424 и 514 теперь будет меньше машин, так как частный перевозчик Линнур Мухаметшин отказался от их обслуживания. Теперь на маршруте №424 остался один индивидуальный предприниматель — Михаил Алгазин, №514 же оказался на грани закрытия.

В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов
Узнать подробнее

Новость №3. Пьяный омич зарезал бывшую жену

Вчера вечером около дома на улице Кирова обнаружили тело 26-летней омички. Позже выяснилось, что к смерти девушки причастен ее бывший муж. Он нанес ей удары ножом в грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте. Сейчас мужчина задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают разбираться в деталях смертельного конфликта.

Кровавое примирение. Пьяный омич убил ножом бывшую жену и пытался скрыться от полиции
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Убийство#Маршруты#Новости#Итоги дня#Жестокость#Хоккеист#Маршрут#Пассажирский транспорт#Маршрутка#Убил#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Убийца#Убийства#Жестокое убийство
Подпишитесь
Популярное