Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня

Posted 21 сентября, 14:04
Published 21 сентября, 14:04
Modified 21 сентября, 14:04
Updated 21 сентября, 14:04
Новость №1. Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил игру команды в матче с «Автомобилистом»
Капитан омского хоккейного клуба Дамир Шарипзянов высказался об игре «ястребов» в матче с «Автомобилистом». Напомним, в этой встрече «Авангард» уступил сопернику со счетом 0:3. Капитан уверен, что команда показала плохую игру и не должна была проигрывать с такой разницей в счете на домашнем льду.
Новость №2. Индивидуальный предприниматель прекратил перевозки по двум популярным маршрутам
На популярных среди омичей маршрутах №424 и 514 теперь будет меньше машин, так как частный перевозчик Линнур Мухаметшин отказался от их обслуживания. Теперь на маршруте №424 остался один индивидуальный предприниматель — Михаил Алгазин, №514 же оказался на грани закрытия.
Новость №3. Пьяный омич зарезал бывшую жену
Вчера вечером около дома на улице Кирова обнаружили тело 26-летней омички. Позже выяснилось, что к смерти девушки причастен ее бывший муж. Он нанес ей удары ножом в грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте. Сейчас мужчина задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают разбираться в деталях смертельного конфликта.