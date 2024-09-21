Бойцы из зоны СВО поблагодарили омского депутата Дмитрия Павлова за помощь

Стоит отметить, что все доставленные грузы закупаются за личный счет Дмитрия Павлова и присоединившихся к волонтерской деятельности единомышленников, а поставки предназначаются не только для солдат: с лета 2022 года в ДНР и ЛНР также была отправлена необходимая гуманитарная помощь, мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности для школ подшефного Омской области города Стаханов.