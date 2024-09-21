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Posted 21 сентября, 02:30

Published 21 сентября, 02:30

Modified 21 сентября, 02:30

Updated 21 сентября, 02:30

иллюстрация

Бойцы из зоны СВО поблагодарили омского депутата Дмитрия Павлова за помощь

21 сентября 2024, 02:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Вооруженные силы РФ продолжают наступление, а поддерживать их стабильное снабжение всем необходимым удается как тыловым службам, так и волонтерам. Один из них, депутат Заксобрания Омской области Дмитрий Павлов, в ходе недавней поездки доставил бойцам средства РЭБ и другое важное имущество.

Войсковые соединения армии России продолжают свое наступление в зоне СВО: ВС РФ теснят противника на Донбассе и отражают все новые попытки вторжения в Курскую область. По последним данным Министерства обороны, за минувшие сутки группе войск «Центр» удалось нанести поражение живой силе и технике противника в окрестностях населенных пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск Донецкой Народной Республики — продвижение в глубину обороны противника продолжается.

Кроме того, как отмечает портал телеканала «Царьград», российская армия успешно отразила и череду контратак штурмовых групп ВСУ: как отмечают представители Минобороны, девять попыток контрнаступлений «обошлись» формированиям противника потерей более чем 500 военнослужащих, утратой 3 единиц бронетранспортеров (среди которых был и М113 производства США) и автомобильной техники, а также крупнокалиберной артиллерии — гаубиц «Мста-Б» и Д30.

Определенных успехов удалось добиться и на Покровском (оно же и Авдеевское) направлении. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил России продвинулись на 850 метров севернее Новгородовки, также заняв расположенную в этом районе шахту. Также в ходе продвижения ВС РФ под контроль войск перешла и шахта «Украина» вблизи города Украинск.

Обеспечение подразделений, находящихся на передовых позициях в зоне специальной военной операции, всем необходимым — одна из важнейших задач как для Министерства обороны РФ, так и для волонтерских организаций и неравнодушных россиян.

В качестве волонтеров выступают и высокопоставленные чиновники — например, в последнее время возросла логистическая активность депутата Законодательного Собрания Омской области Дмитрия Павлова: за последние пару месяцев ему удалось наладить устойчивый режим поставок имущества, запрошенного бойцами: различных материалов и запчастей, а также специального оборудования.

В ходе одной из своих последних поездок Дмитрий Павлов передал бойцам и средства радиоэлектронной борьбы, критически важных для обеспечения защиты подразделений от «угроз с воздуха» — ударных дронов и беспилотных разведчиков. И бойцы уже оценили столь необходимый подарок: видеозапись с «приемкой» комплексов РЭБ и благодарностью военнослужащих оказалась в распоряжении редакции «СуперОмска».

«Хотим поблагодарить Дмитрия Павлова за оказанный подарок нам в виде РЭБа, который нам очень пригодится, так как в данный момент мы как раз выезжаем на задание, он спасет многим жизнь», — отмечает один из бойцов на видеозаписи.

Поддержка, оказываемая депутатом, очень важна для бойцов — некоторые солдаты называют Дмитрия Павлова не иначе как братом, помогающим приблизить общую победу:

«Хотим выразить большую благодарность нашему брату Дмитрию Павлову за оказанную помощь в виде переносных комплексов РЭБ. Я думаю, с этими подарками мы еще быстрее приблизим нашу общую победу. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — отметил один из солдат.

Стоит отметить, что все доставленные грузы закупаются за личный счет Дмитрия Павлова и присоединившихся к волонтерской деятельности единомышленников, а поставки предназначаются не только для солдат: с лета 2022 года в ДНР и ЛНР также была отправлена необходимая гуманитарная помощь, мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности для школ подшефного Омской области города Стаханов.

Бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью к омскому депутату Дмитрию Павлову
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#Илья Скобин#Общество#Видео#Подарок#Новости#Дмитрий Павлов#Гуманитарная помощь#Волонтеры#Министерство обороны РФ#Военная операция
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