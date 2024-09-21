Posted 21 сентября, 02:30
Published 21 сентября, 02:30
Modified 21 сентября, 02:30
Updated 21 сентября, 02:30
Войсковые соединения армии России продолжают свое наступление в зоне СВО: ВС РФ теснят противника на Донбассе и отражают все новые попытки вторжения в Курскую область. По последним данным Министерства обороны, за минувшие сутки группе войск «Центр» удалось нанести поражение живой силе и технике противника в окрестностях населенных пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск Донецкой Народной Республики — продвижение в глубину обороны противника продолжается.
Кроме того, как отмечает портал телеканала «Царьград», российская армия успешно отразила и череду контратак штурмовых групп ВСУ: как отмечают представители Минобороны, девять попыток контрнаступлений «обошлись» формированиям противника потерей более чем 500 военнослужащих, утратой 3 единиц бронетранспортеров (среди которых был и М113 производства США) и автомобильной техники, а также крупнокалиберной артиллерии — гаубиц «Мста-Б» и Д30.
Определенных успехов удалось добиться и на Покровском (оно же и Авдеевское) направлении. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил России продвинулись на 850 метров севернее Новгородовки, также заняв расположенную в этом районе шахту. Также в ходе продвижения ВС РФ под контроль войск перешла и шахта «Украина» вблизи города Украинск.
Обеспечение подразделений, находящихся на передовых позициях в зоне специальной военной операции, всем необходимым — одна из важнейших задач как для Министерства обороны РФ, так и для волонтерских организаций и неравнодушных россиян.
В качестве волонтеров выступают и высокопоставленные чиновники — например, в последнее время возросла логистическая активность депутата Законодательного Собрания Омской области Дмитрия Павлова: за последние пару месяцев ему удалось наладить устойчивый режим поставок имущества, запрошенного бойцами: различных материалов и запчастей, а также специального оборудования.
В ходе одной из своих последних поездок Дмитрий Павлов передал бойцам и средства радиоэлектронной борьбы, критически важных для обеспечения защиты подразделений от «угроз с воздуха» — ударных дронов и беспилотных разведчиков. И бойцы уже оценили столь необходимый подарок: видеозапись с «приемкой» комплексов РЭБ и благодарностью военнослужащих оказалась в распоряжении редакции «СуперОмска».
«Хотим поблагодарить Дмитрия Павлова за оказанный подарок нам в виде РЭБа, который нам очень пригодится, так как в данный момент мы как раз выезжаем на задание, он спасет многим жизнь», — отмечает один из бойцов на видеозаписи.
Поддержка, оказываемая депутатом, очень важна для бойцов — некоторые солдаты называют Дмитрия Павлова не иначе как братом, помогающим приблизить общую победу:
«Хотим выразить большую благодарность нашему брату Дмитрию Павлову за оказанную помощь в виде переносных комплексов РЭБ. Я думаю, с этими подарками мы еще быстрее приблизим нашу общую победу. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — отметил один из солдат.
Стоит отметить, что все доставленные грузы закупаются за личный счет Дмитрия Павлова и присоединившихся к волонтерской деятельности единомышленников, а поставки предназначаются не только для солдат: с лета 2022 года в ДНР и ЛНР также была отправлена необходимая гуманитарная помощь, мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности для школ подшефного Омской области города Стаханов.