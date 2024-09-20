Выступил на мероприятии. Омского яхтсмена и капитана добавили в базу «Миротворец»

Украинская база «Миротворец», заблокированная на территории РФ, пополнилась еще одним именем известного омича. На этот раз на ее страницах оказался омский яхтсмен Сергей Щербаков. На него обратили внимания из-за бейджика со знаком «Z», мужчина надел его во время водного шествия «Бессмертного полка».