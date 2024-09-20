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Posted 20 сентября, 06:01

Published 20 сентября, 06:01

Modified 20 сентября, 06:49

Updated 20 сентября, 06:49

Омский яхтсмен Сергей Щербаков оказался в базе «Миротворца»

Выступил на мероприятии. Омского яхтсмена и капитана добавили в базу «Миротворец»

20 сентября 2024, 06:01
Фото: gorod55.ru

Омский яхтсмен Сергей Щербаков оказался в базе «Миротворца»

База функционирует с 2014 года. Она запрещена на территории РФ.

Украинская база «Миротворец», заблокированная на территории РФ, пополнилась еще одним именем известного омича. На этот раз на ее страницах оказался омский яхтсмен Сергей Щербаков. На него обратили внимания из-за бейджика со знаком «Z», мужчина надел его во время водного шествия «Бессмертного полка».

Ранее Город55 писал про парусную регату, которая состоялась еще в мае этого года. Парусная регата прошла по Иртышу в честь 79-й годовщины Победы.

Сергей Щербаков — опытный яхтсмен из Омска. Он чемпион области по парусному спорту, основал «Сибирскую парусную ассоциацию „Фарос“», возглавляет «Омский губернаторский яхт-клуб» и президентствует в региональной федерации парусного спорта, являлся капитаном яхты «Сибирь», которая доплыла до Антарктики.

Как уже писал Город55, в базе «Миротворец» регулярно оказываются омские деятели спорта, чиновники и политики. Там оказался замминистра спорта Зданович, известный боксер из Омска Тищенко, даже директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Известный омский боксер Алексей Тищенко оказался на страницах «Миротворца»
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#Кристина Антоносян#Омск#Иртыш#Новости#Парусный спорт#Сергей Щербаков#База миротворца#Миротворец#Парусная регата
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