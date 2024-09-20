Выступил на мероприятии. Омского яхтсмена и капитана добавили в базу «Миротворец»

Posted 20 сентября, 06:01
Published 20 сентября, 06:01
Modified 20 сентября, 06:49
Updated 20 сентября, 06:49
Украинская база «Миротворец», заблокированная на территории РФ, пополнилась еще одним именем известного омича. На этот раз на ее страницах оказался омский яхтсмен Сергей Щербаков. На него обратили внимания из-за бейджика со знаком «Z», мужчина надел его во время водного шествия «Бессмертного полка».
Ранее Город55 писал про парусную регату, которая состоялась еще в мае этого года. Парусная регата прошла по Иртышу в честь 79-й годовщины Победы.
Сергей Щербаков — опытный яхтсмен из Омска. Он чемпион области по парусному спорту, основал «Сибирскую парусную ассоциацию „Фарос“», возглавляет «Омский губернаторский яхт-клуб» и президентствует в региональной федерации парусного спорта, являлся капитаном яхты «Сибирь», которая доплыла до Антарктики.
Как уже писал Город55, в базе «Миротворец» регулярно оказываются омские деятели спорта, чиновники и политики. Там оказался замминистра спорта Зданович, известный боксер из Омска Тищенко, даже директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.