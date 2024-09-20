В Омской области федерация нард получила государственную аккредитацию

Ранее Город55 сообщал, что государственную аккредитацию получили федерации по таким необычным видам спорта, как танцы на пилоне, лазертаг, гонки дронов. К слову, неделю назад в Омске прошли соревнования по гонкам дронов. О том, как это было — в нашем материале: