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Posted 20 сентября, 10:38

Published 20 сентября, 10:38

Modified 20 сентября, 10:40

Updated 20 сентября, 10:40

Приказ об аккредитации подписали в минспорта

В Омской области федерация нард получила государственную аккредитацию

20 сентября 2024, 10:38
Фото: Яндекс Карты
Приказ об аккредитации подписали в минспорта
Орагнизация была создана в нашем регионе в августе прошлого года. Теперь ее представителям необходимо предоставить в министерство спорта документы для наделения официальным статусом.

В Омской области спортивная федерация по нардам получили государственную аккредитацию. Такой приказ 19 августа подписал глава регионального минспорта Иван Колесник. Теперь представителям федерации необходимо до 18 октября предоставить в министерство документы для наделения официальным статусом.

Согласно данным Rusprofile, федерация нард Омской области была создана в августе прошлого года. Руководителем является Александр Полубенко.

Ранее Город55 сообщал, что государственную аккредитацию получили федерации по таким необычным видам спорта, как танцы на пилоне, лазертаг, гонки дронов. К слову, неделю назад в Омске прошли соревнования по гонкам дронов. О том, как это было — в нашем материале:

Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках
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#Евгений Игишев#Спорт#Омская область#Документы#Спортивная федерация#Иван Колесник#Минспорт
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