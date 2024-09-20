В Омской области федерация нард получила государственную аккредитацию

Posted 20 сентября, 10:38
Published 20 сентября, 10:38
Modified 20 сентября, 10:40
Updated 20 сентября, 10:40
В Омской области спортивная федерация по нардам получили государственную аккредитацию. Такой приказ 19 августа подписал глава регионального минспорта Иван Колесник. Теперь представителям федерации необходимо до 18 октября предоставить в министерство документы для наделения официальным статусом.
Согласно данным Rusprofile, федерация нард Омской области была создана в августе прошлого года. Руководителем является Александр Полубенко.
Ранее Город55 сообщал, что государственную аккредитацию получили федерации по таким необычным видам спорта, как танцы на пилоне, лазертаг, гонки дронов. К слову, неделю назад в Омске прошли соревнования по гонкам дронов. О том, как это было — в нашем материале: