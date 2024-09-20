В мэрии Омска открылись вакансии для замдиректоров департаментов. Сколько им платят

Posted 20 сентября, 05:50
Published 20 сентября, 05:50
Modified 20 сентября, 10:00
Updated 20 сентября, 10:00
В мэрии Омска открылась вакансия для заместителя директора департамента имущественных отношений. Зарплата составит от 55 000 до 79 000 рублей. Будущему чиновнику предстоит заниматься вопросами управления муниципальными предприятиями и учреждениями.
В настоящее время депимущества возглавляет Евгений Романин. У него два заместителя: Наталья Салахова и Мария Стуколова.
Также вакансия заместителя директора появилась в департаменте образования. В должностные обязанности руководителя будут входить вопросы административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения. Зарплата — от 55 000 до 79 000 рублей.
Сейчас депобром руководит Лариса Крючкова. У нее в подчинении первый зам Лариса Жукова и три заместителя: Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.
Также в различные департаменты и отделы мэрии требуются консультанты (от 40 500 до 49 880 рублей), главные специалисты (от 35 650 до 43 090 рублей), заместитель начальника отдела (от 45 380 до 54 870 рублей).
Соискателям необходимо иметь высшее образование, стаж государственной службы.
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