В Кургане полицейские и администрация города провели рейд против незаконной торговли

Posted 20 сентября, 15:35
Published 20 сентября, 15:35
Modified 20 сентября, 15:36
Updated 20 сентября, 15:36
Очередной рейд прошел вчера, 19 сентября. В нем приняли участие специалисты администрации Кургана совместно с сотрудниками УМВД России по городу Кургану. В ходе проверочных мероприятий было выявлено 3 факта торговли в неустановленном месте, — сообщает ТГ-канал администрации города, пишет uralpolit.ru.
Все задержанные за несанкционированную торговлю получили штрафы.
УралПолитRuотмечает, что с начала 2024 года на рассмотрение в Административную комиссию направлено 120 протоколов об административном правонарушении по фактам торговли в неустановленных местах.