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Posted 20 сентября, 15:35

Published 20 сентября, 15:35

Modified 20 сентября, 15:36

Updated 20 сентября, 15:36

В Кургане полицейские и администрация города провели рейд против незаконной торговли

20 сентября 2024, 15:35
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия по местам организации несанкционированной торговли, включая выходные и праздничные дни.

Очередной рейд прошел вчера, 19 сентября. В нем приняли участие специалисты администрации Кургана совместно с сотрудниками УМВД России по городу Кургану. В ходе проверочных мероприятий было выявлено 3 факта торговли в неустановленном месте, — сообщает ТГ-канал администрации города, пишет uralpolit.ru.

Все задержанные за несанкционированную торговлю получили штрафы.

УралПолитRuотмечает, что с начала 2024 года на рассмотрение в Административную комиссию направлено 120 протоколов об административном правонарушении по фактам торговли в неустановленных местах.

#Ольга Земскова
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