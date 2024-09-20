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Posted 20 сентября, 12:10

Published 20 сентября, 12:10

Modified 20 сентября, 12:13

Updated 20 сентября, 12:13

У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку

У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку

20 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI
В мэрии рассказали, что мост у Телецентра постепенно готовят к капремонту, сейчас рядом с объектом обустраивают строительную площадку и убирают растительность.

В администрации Омска рассказали, как протекает подготовка моста у Телецентра к капремонту. Сейчас рядом с объектом обустраивают строительную площадку, также в зоне проведения работ вырубают деревья и поросль.

Продолжается и работа над необходимой документацией. В мэрии отметили, что сейчас о перекрытии движения транспорта речи не идет.

Напомним, что разрешение на вырубку 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли дали депстрою еще в конце прошлого года. После окончания ремонта моста подрядчик высадит здесь новые деревья и благоустроит территорию.

Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Перекрытие моста#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Ремонт моста#Мост у телецентра
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