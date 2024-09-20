У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку

Напомним, что разрешение на вырубку 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли дали депстрою еще в конце прошлого года. После окончания ремонта моста подрядчик высадит здесь новые деревья и благоустроит территорию.