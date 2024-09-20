У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку

Posted 20 сентября 2024, 12:10
Published 20 сентября 2024, 12:10
Modified 25 сентября 2024, 09:20
Updated 25 сентября 2024, 09:20
В администрации Омска рассказали, как протекает подготовка моста у Телецентра к капремонту. Мост обновят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рядом с объектом обустраивают строительную площадку, также в зоне проведения работ вырубают деревья и поросль.
Продолжается и работа над необходимой документацией. В мэрии отметили, что сейчас о перекрытии движения транспорта речи не идет.
Напомним, что разрешение на вырубку 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли дали депстрою еще в конце прошлого года. После окончания ремонта моста подрядчик высадит здесь новые деревья и благоустроит территорию.