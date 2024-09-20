У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку

В администрации Омска рассказали, как протекает подготовка моста у Телецентра к капремонту. Мост обновят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рядом с объектом обустраивают строительную площадку, также в зоне проведения работ вырубают деревья и поросль.