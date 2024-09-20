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Posted 20 сентября, 05:40

Published 20 сентября, 05:40

Modified 20 сентября, 05:42

Updated 20 сентября, 05:42

Омский суд потребовал отремонтировать разрушенный гидроузел на Амринской балке

«Цена беспечности»: Омский суд обязал муниципалитет отремонтировать гидроузел

20 сентября 2024, 05:40

Омский суд потребовал отремонтировать разрушенный гидроузел на Амринской балке

В Омской области суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт гидроузла на Амринской балке, разрушенного во время паводка из-за бездействия местного самоуправления.

В Омской области завершился судебный процесс, который стал следствием аварии на гидроузле на Амринской балке в Москаленском районе. Эта авария произошла во время весеннего паводка и выявила серьезные проблемы в работе местных властей.

Видео: Прокуратура Омской области.

Прокуратура Москаленского района провела проверку и установила, что гидроузел оказался в аварийном состоянии из-за размытия земляной плотины и обрушения берегов. В результате были повреждены два трубопровода, что создало угрозу для жителей района.

Следствие выявило, что местные власти не приняли своевременных мер для устранения последствий паводка и ремонта гидроузла. Это привело к серьезным последствиям и поставило под угрозу безопасность населения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием провести капитальный ремонт гидроузла на Амринской балке. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал местные власти выполнить необходимые ремонтные работы.

Напомним, что прокуратура Омской области обнаружила более 350 нарушений при проверке готовности региона к отопительному сезону в системе теплоснабжения, о чем ранее сообщил Город55.

Сотни нарушений. Прокуратура контролирует подготовку Омска к отопительному сезону
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