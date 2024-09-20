«Цена беспечности»: Омский суд обязал муниципалитет отремонтировать гидроузел

Posted 20 сентября, 05:40
Published 20 сентября, 05:40
Modified 20 сентября, 05:42
Updated 20 сентября, 05:42
В Омской области завершился судебный процесс, который стал следствием аварии на гидроузле на Амринской балке в Москаленском районе. Эта авария произошла во время весеннего паводка и выявила серьезные проблемы в работе местных властей.
Прокуратура Москаленского района провела проверку и установила, что гидроузел оказался в аварийном состоянии из-за размытия земляной плотины и обрушения берегов. В результате были повреждены два трубопровода, что создало угрозу для жителей района.
Следствие выявило, что местные власти не приняли своевременных мер для устранения последствий паводка и ремонта гидроузла. Это привело к серьезным последствиям и поставило под угрозу безопасность населения.
Прокуратура обратилась в суд с требованием провести капитальный ремонт гидроузла на Амринской балке. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал местные власти выполнить необходимые ремонтные работы.
Напомним, что прокуратура Омской области обнаружила более 350 нарушений при проверке готовности региона к отопительному сезону в системе теплоснабжения, о чем ранее сообщил Город55.