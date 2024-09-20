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Posted 20 сентября, 09:48

Published 20 сентября, 09:48

Modified 20 сентября, 10:18

Updated 20 сентября, 10:18

Как не выбрасывать овощи — топ гениальных идей

Как не выбрасывать овощи — топ гениальных идей

20 сентября 2024, 09:48
Фото: 1MI
После дачного сезона остается немало фруктов и овощей, которые мы с удовольствием едим в течение года, но некоторых из них бывает слишком много. Чаще всего речь идет о кабачках и огурцах. Расскажем, что делать с переизбытком урожая.

Сезон дачного урожая — время, когда все приемы пищи сводятся к салату из свежих овощей и тарелке спелых ягод. Именно в этот период хозяйки начинают делать закрутки на зиму, а что-то отправляют в морозильную камеру. Однако есть и те плоды, которые из года в год остаются в избытке и портятся, так и не дождавшись применения.

Чаще всего речь идет о кабачках и огурцах. Их бывает настолько много, что дачники отдают плоды желающим бесплатно. Вот еще несколько способов справиться с излишками урожая:

1. Отдайте овощи нуждающимся

Если овощей после дачного сезона оказалось слишком много, можно отдать их нуждающимся. К этой инициативе стоит предложить присоединиться соседям по садовому участку, так как у них, вероятно, также имеется проблема переизбытка кабачков или огурцов. Так вы не только избавитесь от ненужных плодов, но и поможете людям.

2. Подружитесь с соседями

Не все используют дачу как источник натуральных фруктов и овощей, кто-то приезжает на участок прогреться на солнце, покупаться или пожарить шашлык. Именно таким соседям, если они у вас есть, стоит предложить избытки своего урожая, ведь на выращивание плодов нужно много времени, а поесть свежих кабачков или огурцов на ужин хочется всегда.

3. Изучите новые рецепты

Существует множество интересных и вкусных рецептов с кабачками. Например, из них получается отличная лапша, запеканка или оладьи. Огурцы можно нарезать ломтиками и добавить в воду для приготовления освежающего летнего напитка.

4. Организуйте мини-вечеринку

После того, как креативные рецепты будут испробованы, стоит поделиться изученным со своими друзьями. Пригласите их на импровизированное застолье и приготовьте сезонные блюда, используя все те же кабачки и огурцы.

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6. Заморозьте на будущее

Замораживание огурцов и кабачков звучит достаточно странно для российского садовода, однако этот способ не стоит игнорировать. Плоды можно нарезать ломтиками, выложить на противень и заморозить по отдельности, прежде чем складывать в пакет. Позже их можно добавлять в зимние супы и рагу, чтобы придать им «летний вкус».

Огурцы можно заморозить аналогичным образом и использовать для приготовления сока или для ароматизации воды. «Минус» такого способа хранения — непросто сохранить первичную текстуру овощей.

7. Пополните компостную яму

Еще одно возможное применение избытков урожая — пополнение компостной ямы. О том, как сделать ее на участке, Город55 рассказывал ранее. Поврежденные или гнилые овощи увеличат содержание азота в компосте и сделают удобрение еще лучше. Использование собственных излишков — более экологичный способ, чем покупка мешков с компостом в садовом центре.

Источник: OneGreenPlanet

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#Анастасия Баянова#Овощи#Новости#КЦ#Дом и сад
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