Как не выбрасывать овощи — топ гениальных идей

Сезон дачного урожая — время, когда все приемы пищи сводятся к салату из свежих овощей и тарелке спелых ягод. Именно в этот период хозяйки начинают делать закрутки на зиму, а что-то отправляют в морозильную камеру. Однако есть и те плоды, которые из года в год остаются в избытке и портятся, так и не дождавшись применения.