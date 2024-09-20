Снова какие-то проблемы? Омские дольщики бьют тревогу из-за долгостроя на Кирова

Контракт на 250 млн рублей в июне прошлого года получила «Строительно-производственная компания „ДомСтрой“», которой владеет Рафаел Авеян. По условиям договора, на достройку дома отводился год. Ввод дома в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2024 года, но на объекте все оказалось не слишком гладко.