Снова какие-то проблемы? Омские дольщики бьют тревогу из-за долгостроя на Кирова

Posted 20 сентября, 08:46
Published 20 сентября, 08:46
Modified 20 сентября, 08:53
Updated 20 сентября, 08:53
В Омске застопорилось завершение строительства одного из жилых долгостроев. Речь идет о 16-этажке на 1-й Железнодорожной, 68 (ЖК «На Кирова»), квартир в которой дожидаются 270 дольщиков.
Контракт на 250 млн рублей в июне прошлого года получила «Строительно-производственная компания „ДомСтрой“», которой владеет Рафаел Авеян. По условиям договора, на достройку дома отводился год. Ввод дома в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2024 года, но на объекте все оказалось не слишком гладко.
Накануне в соцсетях распространилась жалоба от дольщиков, которые дожидаются квартир в ЖК «На Кирова».
«Дом готов на 86%, нам сказали какие-то проблемы с системой отопления, но работает 1 человек, а срок сдачи был намечен на июль 2024 года. Мы 270 человек уже ничего не боимся, мы очень сильно поражены, что имея почти готовый дом, деньги и связи вы не в состоянии в срок достроить дом», — отметили омичи.
В минстрое подтвердили, что с достройкой дома действительно возникли проблемы, и сообщили, что региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» ведет претензионную работу.
«В случае дальнейшего нарушения графика работ со стороны подрядной организации у заказчика будут законные основания для одностороннего прекращения договорных отношений», — заявили в профильном ведомстве.
Отметим, что, согласно открытым данным, фирма «ДорСтрой», зарегистрированная в Самарской области, сейчас внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.