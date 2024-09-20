gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 08:46

Published 20 сентября, 08:46

Modified 20 сентября, 08:53

Updated 20 сентября, 08:53

Иллюстрация

Снова какие-то проблемы? Омские дольщики бьют тревогу из-за долгостроя на Кирова

20 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи бьют тревогу из-за сомнительного подрядчика, достраивающего дом на Кирова

Дом, по условиям контракта, должны были сдать в третьем квартале 2024 года, но уложиться в сроки подрядчик не смог. Сейчас строительная готовность объекта составляет только 86%.

В Омске застопорилось завершение строительства одного из жилых долгостроев. Речь идет о 16-этажке на 1-й Железнодорожной, 68 (ЖК «На Кирова»), квартир в которой дожидаются 270 дольщиков.

Контракт на 250 млн рублей в июне прошлого года получила «Строительно-производственная компания „ДомСтрой“», которой владеет Рафаел Авеян. По условиям договора, на достройку дома отводился год. Ввод дома в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2024 года, но на объекте все оказалось не слишком гладко.

Накануне в соцсетях распространилась жалоба от дольщиков, которые дожидаются квартир в ЖК «На Кирова».

Дом на 1-й ЖелезнодорожнойДом на 1-й Железнодорожной
Дом на 1-й Железнодорожной. Фото: Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства
«Дом готов на 86%, нам сказали какие-то проблемы с системой отопления, но работает 1 человек, а срок сдачи был намечен на июль 2024 года. Мы 270 человек уже ничего не боимся, мы очень сильно поражены, что имея почти готовый дом, деньги и связи вы не в состоянии в срок достроить дом», — отметили омичи.

В минстрое подтвердили, что с достройкой дома действительно возникли проблемы, и сообщили, что региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» ведет претензионную работу.

«В случае дальнейшего нарушения графика работ со стороны подрядной организации у заказчика будут законные основания для одностороннего прекращения договорных отношений», — заявили в профильном ведомстве.

Отметим, что, согласно открытым данным, фирма «ДорСтрой», зарегистрированная в Самарской области, сейчас внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Больше обманутых дольщиков? Для недобросовестных застройщиков снизили штафы в 20 раз
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Жалобы#Долгострой#Подрядчик#Дольщики#Новости
Подпишитесь
Популярное