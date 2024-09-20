Профориентация: как найти призвание и построить успешную карьеру в современном мире

Эффективная профориентация — это баланс между личными стремлениями и требованиями рынка труда. Она помогает найти точку пересечения между тем, что человек любит делать, что у него хорошо получается, и за что готовы платить. Такой подход обеспечивает не только профессиональный успех, но и личностную самореализацию.