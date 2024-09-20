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Posted 20 сентября, 09:23

Published 20 сентября, 09:23

Modified 20 сентября, 09:25

Updated 20 сентября, 09:25

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Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова

20 сентября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
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На эти цели выделили 7,5 млн рублей. Поставщику необходимо будет подготовить больше 16,6 тысяч подарочных наборов.

Мэрия Омска заключила контракт на поставку подарков для детей с фирмой «Гифтлэнд». Общая сумма контракта составит более 7,5 млн рублей. Стоимость одного набора составит 453,85 рублей. Необходимо будет поставить больше 16,6 тысяч подарков.

В каждый подарок должен входить молочный шоколад, батончики, желейные, кремовые, вафельные и пралиновые конфеты, суфле, халва, грильяж, помадные конфеты и карамель. Изначально максимальная цена одного набора составляла 626 рублей. В торгах участвовали 8 компаний.

Согласно данным Rusprofile, фирма «Гифтлэнд» была зарегистрирована в Тамбове в 2021 году. Руководителем и единственным учредителем является Татьяна Дьячкова.

На сайте компании представлены несколько видов подарков в картонных коробках. Наборы состоят из конфет таких производителей, как «Сладуница», «Ротфронт», «Бабаевский», «Атаг», «Славянка» и других.

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Скриншот. Фото: Гифтлэнд

Как правило, мэрия дарит подарки детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов, сиротам.

Мэрия планирует закупить для детей новогодние подарки на 7,5 млн рублей
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