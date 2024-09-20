Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова

Мэрия Омска заключила контракт на поставку подарков для детей с фирмой «Гифтлэнд». Общая сумма контракта составит более 7,5 млн рублей. Стоимость одного набора составит 453,85 рублей. Необходимо будет поставить больше 16,6 тысяч подарков.