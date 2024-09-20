Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей

Posted 20 сентября, 12:31
Published 20 сентября, 12:31
Modified 20 сентября, 12:33
Updated 20 сентября, 12:33
С 24 сентября 2024 года жители Омска получили уникальную возможность путешествовать между своим городом и Иркутском по более доступным ценам благодаря субсидированным тарифам, введенным авиакомпанией S7 Airlines. Это нововведение стало настоящим подарком для пассажиров, стремящихся сэкономить на перелетах, ведь теперь стоимость билета в одну сторону составляет 10 тысяч рублей без багажа и 11,5 тысячи рублей с багажом.
Изменения коснулись не только ценовой политики, но и расписания полетов. В октябре рейсы из Омска в Иркутск выполняются дважды в неделю — по вторникам и субботам, с вылетом в 01:15. Обратные рейсы из Иркутска в Омск также запланированы на вторник и субботу, но отправляются в 23:15 по местному времени. С ноября 2024 года расписание будет расширено, и самолеты начнут летать три раза в неделю. Теперь рейсы из Омска в Иркутск будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 01:00, а из Иркутска в Омск — по понедельникам, средам и пятницам в 22:50.
Полет между Омском и Иркутском занимает всего 3 часа 30 минут, что делает этот маршрут особенно привлекательным для тех, кто ценит свое время. Новое расписание и субсидированные тарифы были введены в ответ на растущий спрос на авиаперевозки между этими двумя важными сибирскими городами.
Как ранее сообщал Город55, в октябре авиакомпания «Азимут» запускает рейс, который позволит жителям Омской области летать из Омска на Кавказские Минеральные Воды.