Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей

Изменения коснулись не только ценовой политики, но и расписания полетов. В октябре рейсы из Омска в Иркутск выполняются дважды в неделю — по вторникам и субботам, с вылетом в 01:15. Обратные рейсы из Иркутска в Омск также запланированы на вторник и субботу, но отправляются в 23:15 по местному времени. С ноября 2024 года расписание будет расширено, и самолеты начнут летать три раза в неделю. Теперь рейсы из Омска в Иркутск будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 01:00, а из Иркутска в Омск — по понедельникам, средам и пятницам в 22:50.