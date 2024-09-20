Огромное мусорное пятно в Тихом океане хотят уничтожить за 10 лет

Как передает newkhakasiya.online, это мусорное пятно настолько велико, что у него есть неофициальный флаг, сделанный из пластика. Вопреки расхожему мнению, это не плотное скопление мусора, а миллиарды мелких пластиковых частиц и других отходов, разбросанных на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.