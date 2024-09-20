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Posted 20 сентября, 08:42

Published 20 сентября, 08:42

Modified 20 сентября, 08:42

Updated 20 сентября, 08:42

Огромное мусорное пятно в Тихом океане хотят уничтожить за 10 лет

Огромное мусорное пятно в Тихом океане хотят уничтожить за 10 лет

20 сентября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Неправительственная организация The Ocean Cleanup инициировала проект по уничтожению Тихоокеанского мусорного пятна. По данным представителей компании, на полную очистку потребуется около 10 лет и 7,5 миллиарда долларов.

Как передает newkhakasiya.online, это мусорное пятно настолько велико, что у него есть неофициальный флаг, сделанный из пластика. Вопреки расхожему мнению, это не плотное скопление мусора, а миллиарды мелких пластиковых частиц и других отходов, разбросанных на площади от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров.

Экологи убеждены, что современные технологии позволят завершить проект вдвое быстрее и с меньшими затратами. Они предлагают использовать двухкилометровый плавучий барьер, натянутый между двумя кораблями, который может очищать площадь размером с футбольное поле за пять секунд. Площадь же самого мусорного пятна в сотни миллионов раз превышает эти размеры.

Собранные из воды отходы будут отправлены на переработку для производства новых товаров.

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