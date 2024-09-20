Не сгниет и не сморщится: как хранить картошку в обычной квартире круглый год

Чаще всего в магазинах картофель продается в сетках, поэтому, придя домой, следует переложить его в ящик или коробку. Это позволит избежать повреждений плодов и обеспечить вентиляцию. Важно — нельзя хранить картошку в полиэтиленовых пакетах, в них отсутствует вентиляция и копится влажность, из-за чего запасы быстро сгниют. От солнечных лучей картофель можно спасти с помощью газет.