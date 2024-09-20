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Posted 20 сентября, 10:10

Published 20 сентября, 10:10

Modified 20 сентября, 10:19

Updated 20 сентября, 10:19

Не сгниет и не сморщится: как хранить картошку в обычной квартире круглый год

Не сгниет и не сморщится: как хранить картошку в обычной квартире круглый год

20 сентября 2024, 10:10
Фото: 1MI
Многие хозяйки выращивают картошку с запасом и хранят ее зимой, чтобы не тратиться на магазинную. Расскажем, что делать, чтобы сохранить плоды свежими и вкусными.

Многие хозяйки запасаются картошкой заранее, ведь цены на нее в магазинах с приходом холодов заметно увеличиваются. Повар Юлия Архипова дала несколько советов, которые помогут сохранить дачный или покупной картофель свежим и вкусным круглый год.

В каких условиях хранить

Чтобы картофель не пророс, мешки с ним необходимо хранить в темном и сухом месте, в идеале — при температуре от 2 до 4 градусов.

Всем требованиям отвечают подвалы и кладовые, но не у всех есть возможность содержать эти помещения, особенно если живешь в квартире. В таком случае, выход из ситуации — обычный шкаф. Главное, чтобы на него не попадали прямые лучи солнечного света.

Картошку можно хранить и без погребаКартошку можно хранить и без погреба
Картошку можно хранить и без погреба. Фото: 1MI

Как упаковать картофель

Чаще всего в магазинах картофель продается в сетках, поэтому, придя домой, следует переложить его в ящик или коробку. Это позволит избежать повреждений плодов и обеспечить вентиляцию. Важно — нельзя хранить картошку в полиэтиленовых пакетах, в них отсутствует вентиляция и копится влажность, из-за чего запасы быстро сгниют. От солнечных лучей картофель можно спасти с помощью газет.

Хитрости

Чтобы сохранить картофель свежим и вкусным, в народе принято использовать каштаны и желуди, они могут замедлить процесс прорастания. Достаточно лишь положить несколько штук в контейнер с картошкой.

Источник: belnovosti

Каштаны и желуди помогут плодам выжитьКаштаны и желуди помогут плодам выжить
Каштаны и желуди помогут плодам выжить. Фото: 1MI

Ранее Город55 рассказывал, что делать с избытком дачного урожая кабачков и огурцов. Среди самых популярных и действенных способов — отдать плоды нуждающимся, изучить новые рецепты или отдать соседям по садовому участку.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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