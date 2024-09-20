Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»

Райан Спунер уже знаком с коллективом и требованиями тренерского штаба, что обещает его быструю интеграцию в команду. Его опыт и мастерство особенно пригодятся при розыгрыше большинства, добавляя разнообразие в атакующие стратегии клуба. В прошлом сезоне Спунер провел 75 матчей, забросив 24 шайбы и сделав 43 результативные передачи, что обеспечило ему показатель полезности плюс 12. Эти статистические данные подчеркивают его стабильность и эффективность на льду.