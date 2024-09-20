Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»

Posted 20 сентября 2024, 11:53
Published 20 сентября 2024, 11:53
Modified 20 сентября 2024, 12:12
Updated 20 сентября 2024, 12:12
Хоккейный клуб «Авангард» официально подтвердил подписание контракта с канадским нападающим Райаном Спунером. В команде он пробудет минимум один год.
Генменеджер клуба Антон Курьянов выразил уверенность в том, что Спунер станет ключевым элементом в атакующей линии команды. В предыдущем сезоне игрок показал впечатляющие результаты, набрав 67 очков и получив престижную награду «Лучшая тройка».
Райан Спунер уже знаком с коллективом и требованиями тренерского штаба, что обещает его быструю интеграцию в команду. Его опыт и мастерство особенно пригодятся при розыгрыше большинства, добавляя разнообразие в атакующие стратегии клуба. В прошлом сезоне Спунер провел 75 матчей, забросив 24 шайбы и сделав 43 результативные передачи, что обеспечило ему показатель полезности плюс 12. Эти статистические данные подчеркивают его стабильность и эффективность на льду.
В новом сезоне Спунер будет выступать под номером 51.
Ранее Город55 сообщал, что 17 сентября омский «Авангард» сыграл в Уфе против местного «Салавата Юлаева» и потерпел поражение со счетом 2:4.