Пять главных вещей, на которые не стоит жалеть денег во время ремонта

Posted 20 сентября, 11:17
Published 20 сентября, 11:17
Modified 20 сентября, 11:25
Updated 20 сентября, 11:25
Ремонт — всегда затратный и долгий процесс. Но даже если хочется сэкономить, стоит хорошо подумать, ведь на некоторые детали лучше потратиться один раз, чтобы не чинить их снова через несколько лет.
Дизайнер Сергей Кожевников рассказал, какие строительные материалы не терпят экономии и что следует покупать, чтобы получить желаемый качественный ремонт.
Правильно подобранная строительная бригада — если не залог успеха всего ремонта, то очень важная его часть. Именно от мастеров зависит, насколько качественным будет ремонт и сколько он прослужит заказчику, поэтому экономить на этом аспекте точно не стоит.
Чтобы не ошибиться с выбором специалистов, стоит прислушаться к советам знакомых, которые недавно делали ремонт и остались им довольны. Они смогут направить вас к хорошей бригаде и лишить пугающего чувства неизвестности. Если же возможности посоветоваться с кем-то нет, наиболее безопасным способом будет выбрать мастеров на свой вкус, разбить весь ремонт на небольшие этапы и приглашать технический надзор для оценки качества каждого этапа работ.
Часто во время ремонта владельцы квартир снимают жилье и хотят, чтобы этот процесс быстрее закончился. Однако спешка не всегда приводит к желаемому результату. Конечно, мало кто захочет задерживаться в съемной квартире на лишний месяц и платить за него, но некоторые этапы работ не терпят чересчур сжатых сроков.
«Не стоит ставить строителям нереальных сроков чтобы как можно быстрее переехать в новую квартиру, так как излишняя спешка может значительно сказаться на качестве самого ремонта. В большинстве случаев строители тоже не заинтересованы растягивать сроки, так как чем дольше они будут делать ремонт, тем меньше они заработают в единицу времени», — рассказал Сергей Кожевников.
Напольные покрытия — именно те отделочные материалы, на которых сильно сказывается механическое воздействие, особенно в зонах квартиры с высокой проходимостью. По этой причине к покупке ламината, паркета, плитки или кварцвинила стоит подходить с особым вниманием. Дешевый паркет может начать портиться через 2-3 года, поэтому лучше изначально потратиться на качественный ламинат.
Еще одна часть ремонта, на которой лучше не экономить — сантехника. Перед началом ремонт стоит обязательно обговорить с мастером, такие именно трубы и соединения для водоснабжения вы планируете использовать в санузлах.
«В большинстве современных ремонтов применяют 3 типа труб: полипропиленовые, металлопластиковые и сшитые полиэтиленовые. Разумеется, у всех заказчиков бюджет абсолютно разный и у каждого из трех вариантов есть свои преимущества и недостатки, но главное это не экономить на материалах и покупать только качественные соединения и трубы», — отметил дизайнер.
Если есть возможность, лучше обратиться за составлением дизайн-проекта к опытному архитектору или дизайнеру. Если же бюджет ограничен, стоит заказать хотя бы техническую часть без 3d-визуализай или сделать проект самому, используя инструкции из открытых интернет-источников.
Напомним, что недавно дизайнер рассказал, на чем можно сэкономить во время ремонта и это не повлияет на результат работы.