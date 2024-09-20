Пять главных вещей, на которые не стоит жалеть денег во время ремонта

Чтобы не ошибиться с выбором специалистов, стоит прислушаться к советам знакомых, которые недавно делали ремонт и остались им довольны. Они смогут направить вас к хорошей бригаде и лишить пугающего чувства неизвестности. Если же возможности посоветоваться с кем-то нет, наиболее безопасным способом будет выбрать мастеров на свой вкус, разбить весь ремонт на небольшие этапы и приглашать технический надзор для оценки качества каждого этапа работ.