gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 09:47

Published 20 сентября, 09:47

Modified 20 сентября, 10:18

Updated 20 сентября, 10:18

Ваша квартира — дом пауков. Узнайте, как выгнать незваных гостей

Ваша квартира — дом пауков. Узнайте, как выгнать незваных гостей

20 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Пауки — не самые приятные соседи, чтобы от них избавиться придется воспользоваться ядами или народными средствами. Расскажем, какие из них будут наиболее действенными.

Чаще всего пауки проникают в квартиры через вытяжки на кухне или в санузле. Как правило, такие визиты случаются не часто. Если же вы сталкиваетесь с пауками периодически и их количество становится все больше, стоить обратить на это внимание и начать борьбу с нежеланными гостями.

Пауки могут поселиться на вашей жилплощади по нескольким причинам: во-первых — в вашей квартире установилась комфортная температура, пауки всегда идут туда, где тепло. Также играет роль влажность — именно из-за нее пауков можно встретить в ванных комнатах.

Еще один важный пункт — пауки любят лакомиться мухами или тараканами. Поэтому, если вы стали замечать в доме восьминогих, велика вероятность, что где-то живут еще и другие насекомые.

Пауки селятся там, где тепло и высокая влажностьПауки селятся там, где тепло и высокая влажность
Пауки селятся там, где тепло и высокая влажность. Фото: 1MI

Как избавиться от пауков

Проведите уборку

Первым делом нужно провести дома генеральную уборку: пропылесосить все углы, вытряхнуть крошки из кухонных ящиков, тщательно помыть пол под ванной, за унитазом и раковиной. Соберите паутину с помощью палки с намотанной на нее влажной тряпкой.

Используйте народные методы

Пауки не выносят резких запахов, поэтому в борьбе с ними лучше использовать подручные средства с яркими ароматами. Вот несколько рецептов:

  • Разведите 15–20 капель эфирного масла перечной мяты в 1 литр чистой воды. Налейте раствор в пульверизатор и обработайте все плинтусы, углы и трещины в доме. После такой обработки пауки покинут дом.
  • Смешайте пол стакана столового уксуса и столько же воды. С помощью пульверизатора обработайте места скопления пауков, после этого они погибнут. Чтобы отпугнуть новых особей, налейте немного уксуса в маленькие емкости и расставьте их по углам комнаты.
  • Разрежьте на кусочки лимон, раздробите лесные орехи и разложите по периметру помещения, тогда пауки покинут дом из-за сильного запаха.

Купите яды

Для борьбы с пауками также подойдут аэрозоли. Их нужно распылять на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. После обработки следует покинуть помещение, а через 15-20 минут проветрить комнаты.

В хозяйственных магазинах можно также найти специальные отпугиватели насекомых. Они издают звуки, неслышные для человека, но невыносимые для членистоногих.

Как отпугнуть новых пауков

Чтобы не допустить появления новых пауков, нужно соблюдать простые правила: поддерживать дома чистоту и невысокий уровень влажности, своевременно избавляться от мусора, насухо вытирать поверхности после уборки.

Источник: Лайфхакер

Как избавиться от тараканов в доме: несколько быстрых и простых способов
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Насекомые#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное