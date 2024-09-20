Ваша квартира — дом пауков. Узнайте, как выгнать незваных гостей

Чаще всего пауки проникают в квартиры через вытяжки на кухне или в санузле. Как правило, такие визиты случаются не часто. Если же вы сталкиваетесь с пауками периодически и их количество становится все больше, стоить обратить на это внимание и начать борьбу с нежеланными гостями.