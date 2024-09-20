Ваша квартира — дом пауков. Узнайте, как выгнать незваных гостей

Posted 20 сентября, 09:47
Published 20 сентября, 09:47
Modified 20 сентября, 10:18
Updated 20 сентября, 10:18
Чаще всего пауки проникают в квартиры через вытяжки на кухне или в санузле. Как правило, такие визиты случаются не часто. Если же вы сталкиваетесь с пауками периодически и их количество становится все больше, стоить обратить на это внимание и начать борьбу с нежеланными гостями.
Пауки могут поселиться на вашей жилплощади по нескольким причинам: во-первых — в вашей квартире установилась комфортная температура, пауки всегда идут туда, где тепло. Также играет роль влажность — именно из-за нее пауков можно встретить в ванных комнатах.
Еще один важный пункт — пауки любят лакомиться мухами или тараканами. Поэтому, если вы стали замечать в доме восьминогих, велика вероятность, что где-то живут еще и другие насекомые.
Первым делом нужно провести дома генеральную уборку: пропылесосить все углы, вытряхнуть крошки из кухонных ящиков, тщательно помыть пол под ванной, за унитазом и раковиной. Соберите паутину с помощью палки с намотанной на нее влажной тряпкой.
Пауки не выносят резких запахов, поэтому в борьбе с ними лучше использовать подручные средства с яркими ароматами. Вот несколько рецептов:
Для борьбы с пауками также подойдут аэрозоли. Их нужно распылять на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. После обработки следует покинуть помещение, а через 15-20 минут проветрить комнаты.
В хозяйственных магазинах можно также найти специальные отпугиватели насекомых. Они издают звуки, неслышные для человека, но невыносимые для членистоногих.
Чтобы не допустить появления новых пауков, нужно соблюдать простые правила: поддерживать дома чистоту и невысокий уровень влажности, своевременно избавляться от мусора, насухо вытирать поверхности после уборки.
Источник: Лайфхакер