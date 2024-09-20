gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 04:06

Published 20 сентября, 04:06

Modified 20 сентября, 04:52

Updated 20 сентября, 04:52

В Омске закрывается известный крупный производитель муки

Хлеб подорожает? В Омске исчезнет крупный производитель муки

20 сентября 2024, 04:06
Фото: 1MI

В Омске закрывается известный крупный производитель муки

Это связано с уголовными делами в отношении руководящих лиц предприятия.

На днях, 16 сентября, в ЕГРЮЛ появилась информация о том, что компания «Черноглазовские мельницы» прекратила свою деятельность. Другими словами, конкурсное производство в отношении предприятия завершено, и одна из самых известных мельниц Омска уходит с рынка.

«Черноглазовские мельницы» были зарегистрированы в поселке Жатва Таврического района и долгое время занимали лидирующие позиции в производстве муки. В 2016 году их выручка составила впечатляющие 953 миллиона рублей. Однако с тех пор финансовое состояние компании начало ухудшаться.

Основной причиной падения стали уголовные дела против руководителя предприятия Евгения Спиренкова, который был признан виновным в мошенничестве и хищениях на крупные суммы. С 2018 года компания начала процесс банкротства, который привел к ее закрытию. Теперь здание зерносклада и мельничного завода перешло в руки ООО «Сибинвест».

О скором закрытии предприятия Город55 писал еще этой зимой. Учредитель компании Евгений Спиренков когда-то совершал не совсем честные действия, из-за чего его в 2021 году приговорили по статьям за мошенничество, кражу крупных сумм денег и растрату зерна. Мужчину отправили в колонию на долгие восемь лет. Отметим, что когда-то в «Мельницах» работал и Алексей Витенко, который стал генеральным директором компании «Зерно Сибири».

Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Экономика#Омск#Омская область#Колония#Уголовное дело#Банкротство#Новости#Работники#Мука#Черноглазовские мельницы
Подпишитесь
Популярное