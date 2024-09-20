Хлеб подорожает? В Омске исчезнет крупный производитель муки

О скором закрытии предприятия Город55 писал еще этой зимой. Учредитель компании Евгений Спиренков когда-то совершал не совсем честные действия, из-за чего его в 2021 году приговорили по статьям за мошенничество, кражу крупных сумм денег и растрату зерна. Мужчину отправили в колонию на долгие восемь лет. Отметим, что когда-то в «Мельницах» работал и Алексей Витенко, который стал генеральным директором компании «Зерно Сибири».