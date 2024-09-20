Гипертоникам не поздоровится. На следующей неделе омичей ждет новая напасть

Posted 20 сентября, 07:16
Published 20 сентября, 07:16
Modified 20 сентября, 15:13
Updated 20 сентября, 15:13
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали прогноз по магнитным бурям в Омской области. Оказалось, что уже на следующей неделе они накроют наш регион.
По прогнозу специалистов, неприятность ждет жителей в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Магнитные бури достигнут уровня G1(слабые).
Отметим, что в октябре омичей тоже ждут геомагнитные возмущения. Бури ожидаются в середине месяца — 13 и 14 октября.
Люди, чувствительные к изменениям погоды, то есть метеозависимые, в этот период могут почувствовать недомогание в виде головной боли, тошноты и снижении работоспособности.