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Posted 20 сентября, 07:16

Published 20 сентября, 07:16

Modified 20 сентября, 15:13

Updated 20 сентября, 15:13

На следующей неделе Омск накроет новая неприятность

Гипертоникам не поздоровится. На следующей неделе омичей ждет новая напасть

20 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

На следующей неделе Омск накроет новая неприятность

Омичам следует тщательнее следить за своим здоровьем.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали прогноз по магнитным бурям в Омской области. Оказалось, что уже на следующей неделе они накроют наш регион.

По прогнозу специалистов, неприятность ждет жителей в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Магнитные бури достигнут уровня G1(слабые).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что в октябре омичей тоже ждут геомагнитные возмущения. Бури ожидаются в середине месяца — 13 и 14 октября.

Люди, чувствительные к изменениям погоды, то есть метеозависимые, в этот период могут почувствовать недомогание в виде головной боли, тошноты и снижении работоспособности.

Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз#Магнитные бури#Ученые#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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