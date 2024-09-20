Экс-ректор омского политеха Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела

Posted 20 сентября, 10:18
Published 20 сентября, 10:18
Modified 20 сентября, 10:23
Updated 20 сентября, 10:23
В Омске продолжается судебный процесс по факту присвоения крупных сумм из бюджета ОмГТУ. На скамье подсудимых оказались бывший ректор Дмитрий Маевский и профессор Владислав Рачек, обвиняемые в крупном мошенничестве.
По данным следствия, в 2017 году Дмитрий Маевский вместе с тогдашним ректором Анатолием Косых разработали и внедрили сложную схему для незаконного присвоения средств университета. Следователи считают, что схема была тщательно продумана и реализована для личного обогащения.
Прокуратура требует для Маевского наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Владиславу Рачеку и еще одному сотруднику грозит по четыре года тюрьмы и штраф в 400 тысяч рублей каждому.
Отметим, что уголовное дело против Анатолия Косых, как сообщили в прокуратуре, было закрыто в связи с его смертью. Следующее заседание суда, где выступит защита, назначено на 25 сентября.