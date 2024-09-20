gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 10:18

Published 20 сентября, 10:18

Modified 20 сентября, 10:23

Updated 20 сентября, 10:23

Иллюстрация

Экс-ректор омского политеха Анатолий Косых перестал быть фигурантом уголовного дела

20 сентября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
В Омске продолжается громкое дело о хищении средств из бюджета Омского государственного технического университета. Бывший ректор Дмитрий Маевский и профессор Владислав Рачек обвиняются в мошенничестве, а дело остается открытым после смерти еще одного фигуранта — Анатолия Косых.

В Омске продолжается судебный процесс по факту присвоения крупных сумм из бюджета ОмГТУ. На скамье подсудимых оказались бывший ректор Дмитрий Маевский и профессор Владислав Рачек, обвиняемые в крупном мошенничестве.

По данным следствия, в 2017 году Дмитрий Маевский вместе с тогдашним ректором Анатолием Косых разработали и внедрили сложную схему для незаконного присвоения средств университета. Следователи считают, что схема была тщательно продумана и реализована для личного обогащения.

Прокуратура требует для Маевского наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Владиславу Рачеку и еще одному сотруднику грозит по четыре года тюрьмы и штраф в 400 тысяч рублей каждому.

Отметим, что уголовное дело против Анатолия Косых, как сообщили в прокуратуре, было закрыто в связи с его смертью. Следующее заседание суда, где выступит защита, назначено на 25 сентября.

«Умные мошенники». Экс-ректору ОмГТУ и его коллегам грозит колония и крупные штрафы
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело#Штраф#Новости#Ректор#Лишение свободы#Следствие#ОмГТУ#Профессор#Судебный процесс
Подпишитесь
Популярное