Впервые в жизни: омичка нашла необычные розовые грибы рядом с Азово

Posted 20 сентября, 03:58
Published 20 сентября, 03:58
Modified 20 сентября, 04:06
Updated 20 сентября, 04:06
Сезон тихой охоты постепенно подходит к концу, и любители грибов активно делятся своими уловами в соцсетях. В паблике ВКонтакте «Грибы. Грибники Омска и Омской области» подписчица рассказала о своем удачном походе в леса под Азово.
Девушка, которая обычно предпочитает посещать леса Подгородки, где можно найти боровики, рыжики и лисички, на этот раз была приятно удивлена.
«Мы собрали два ведра шикарных обабков всего за час! Это было впервые в жизни», — поделилась она.
Однако не только обабки привлекли внимание грибников. Омичка наткнулась на необычные розовые грибы, которые вызвали интерес у подписчиков. В комментариях ей пояснили, что это ликогала, или волчье молоко. Гриб считается опасным: его споры могут вызвать проблемы при контакте с кожей. В народе ликогалу даже связывают с ведьмами, что добавляет ей загадочности.
Несмотря на опасность, такие находки у омских грибников лишь подогревают интерес к грибной охоте.