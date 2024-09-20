Впервые в жизни: омичка нашла необычные розовые грибы рядом с Азово

Однако не только обабки привлекли внимание грибников. Омичка наткнулась на необычные розовые грибы, которые вызвали интерес у подписчиков. В комментариях ей пояснили, что это ликогала, или волчье молоко. Гриб считается опасным: его споры могут вызвать проблемы при контакте с кожей. В народе ликогалу даже связывают с ведьмами, что добавляет ей загадочности.