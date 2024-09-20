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Posted 20 сентября, 03:58

Published 20 сентября, 03:58

Modified 20 сентября, 04:06

Updated 20 сентября, 04:06

Иллюстрация

Впервые в жизни: омичка нашла необычные розовые грибы рядом с Азово

20 сентября 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичка нашла необычные розовые грибы недалеко от Азово

Грибной сезон подходит к завершению, но омичи стремятся в эти теплые деньки погулять в лесу и пособирать разных грибов на соленья.

Сезон тихой охоты постепенно подходит к концу, и любители грибов активно делятся своими уловами в соцсетях. В паблике ВКонтакте «Грибы. Грибники Омска и Омской области» подписчица рассказала о своем удачном походе в леса под Азово.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области

Девушка, которая обычно предпочитает посещать леса Подгородки, где можно найти боровики, рыжики и лисички, на этот раз была приятно удивлена.

«Мы собрали два ведра шикарных обабков всего за час! Это было впервые в жизни», — поделилась она.

Однако не только обабки привлекли внимание грибников. Омичка наткнулась на необычные розовые грибы, которые вызвали интерес у подписчиков. В комментариях ей пояснили, что это ликогала, или волчье молоко. Гриб считается опасным: его споры могут вызвать проблемы при контакте с кожей. В народе ликогалу даже связывают с ведьмами, что добавляет ей загадочности.

Несмотря на опасность, такие находки у омских грибников лишь подогревают интерес к грибной охоте.

«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Лес#Новости#Грибы#Грибники#Боровики#Лисички#Рыжики
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