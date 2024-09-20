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Posted 20 сентября, 13:32

Published 20 сентября, 13:32

Modified 20 сентября, 13:35

Updated 20 сентября, 13:35

Омская администрация изъяла у собственника квартиру в аварийном доме

Для многоэтажной застройки. Мэрия Омска изъяла у собственника квартиру в ветхом доме

20 сентября 2024, 13:32
Фото: 1MI

Омская администрация изъяла у собственника квартиру в аварийном доме

Мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому у собственника изымается квартира в аварийном доме на улице 3-й Разъезд, позже на этом месте планируется возвести многоэтажной дом.

Администрация Омска изъяла у собственника квартиру в аварийном доме по адресу: улица 3-й Разъезд, 29. В будущем здание планируется снести, а на его месте построить многоэтажный дом, так как участок предназначен для жилой застройки. Можно предположить, что изъятое жилое помещение — единственное, у которого остался собственник.

Напомним, что в начале лета жители этого аварийного дома столкнулись с проблемами с отоплением: когда температура воздуха на улице поднималась до +29 градусов, в квартирах были горячие батареи.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Квартиры#Квартира#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом
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