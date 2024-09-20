Для многоэтажной застройки. Мэрия Омска изъяла у собственника квартиру в ветхом доме

Администрация Омска изъяла у собственника квартиру в аварийном доме по адресу: улица 3-й Разъезд, 29. В будущем здание планируется снести, а на его месте построить многоэтажный дом, так как участок предназначен для жилой застройки. Можно предположить, что изъятое жилое помещение — единственное, у которого остался собственник.