Живут для себя. Омичи стали реже жениться, разводиться и рожать детей

Если взглянуть на данные в пересчете на 1 000 человек населения, то в этом году приходится 7,9 родившихся и 13,8 умерших, а также 6,1 брака и 4,7 развода. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года эти цифры были немного выше: 8,4 родившихся и 13,4 умерших, а также 6,2 брака и 4,7 развода на каждую тысячу омичей.