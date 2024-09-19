Живут для себя. Омичи стали реже жениться, разводиться и рожать детей

Posted 19 сентября, 06:00
Published 19 сентября, 06:00
Modified 19 сентября, 06:14
Updated 19 сентября, 06:14
Омские статистики поделились свежей информацией о демографической ситуации в Омской области. В регионе был зарегистрирован 6 401 брак, что немного меньше по сравнению с предыдущим годом, когда число новых семей составило 6 585. В то же время статистика разводов осталась на прежнем уровне: 4 966 пар решили расстаться, что соответствует прошлогоднему показателю.
Если взглянуть на данные в пересчете на 1 000 человек населения, то в этом году приходится 7,9 родившихся и 13,8 умерших, а также 6,1 брака и 4,7 развода. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года эти цифры были немного выше: 8,4 родившихся и 13,4 умерших, а также 6,2 брака и 4,7 развода на каждую тысячу омичей.
С января по июль 2024 года в регионе зарегистрировано 8 385 новорожденных, однако количество умерших за тот же период составило 14 559 человек. Это привело к естественной убыли населения в 6 174 человека.
Напомним, что омичи раскритиковали законопроект, предлагающий штрафовать за склонение женщин к аборту. Также сумасшедшие выручки в этом году собирают аптеки на продаже презервативов и других средств контрацепции.