Заплатил 35 тысяч. Омич со скуки выкинул электронный самокат в реку

Posted 19 сентября, 02:38
Published 19 сентября, 02:38
Modified 19 сентября, 05:16
Updated 19 сентября, 05:16
В Омске электронные самокаты уже давно перестали быть чем-то удивительным. Однако до сих пор жители не всегда понимают, что с ними нужно делать. Как рассказал Om1, 15 июля произошел инцидент, о котором сообщили сотрудники Whoosh. Неизвестный омич сбросил «желтого» в реку прямо с Комсомольского моста.
Несмотря на воду, в которую упало электронное устройство, самокат «был в силах» подать сигналы о нештатной ситуации, которые распознали сотрудники по безопасности. Без особых усилий и используя их возможности, они установили личность нарушителя, обратившись в полицию, мужчина признал вину в происшествии и заплатил штраф в 35 тысяч рублей.
«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот Самокаты: общественный контроль. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ», — рассказали в компании Woosh.
Там также подчеркнули, что в целом омичи очень уважительно относятся к электронному транспорту, и такие ситуации происходят редко.
Напомним, что самокаты с улиц обычно пропадают тогда, когда в регионе сильно похолодает. Зиму они проводят на складах. Как уже писал Город55, октябрь в регионе начнется с потепления.