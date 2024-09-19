Заплатил 35 тысяч. Омич со скуки выкинул электронный самокат в реку

В Омске электронные самокаты уже давно перестали быть чем-то удивительным. Однако до сих пор жители не всегда понимают, что с ними нужно делать. Как рассказал Om1, 15 июля произошел инцидент, о котором сообщили сотрудники Whoosh. Неизвестный омич сбросил «желтого» в реку прямо с Комсомольского моста.