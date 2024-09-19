Был трудолюбивым и тактичным. В Омской области простились с погибшим на СВО жителем

Posted 19 сентября, 06:25
Published 19 сентября, 06:25
Modified 19 сентября, 11:29
Updated 19 сентября, 11:29
Как рассказали в администрации Оконешниковского района Омской области, вчера, 18 сентября, жители Любимовки простились с погибшим на СВО во время выполнения боевых заданий Александром Васканом. Ему было 29 лет.
Мужчина родился и вырос в селе Любимовка. Здесь же он отучился в школе. Местные жители запомнили его как трудолюбивого, исполнительного и тактичного. Он успевал в срок решать все задачи.
В сентябре 2022-го его призвали по мобилизацию.
«Александр проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, верный военной присяге и братьям по оружию», — рассказали в администрации.