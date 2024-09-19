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Posted 19 сентября, 06:25

Published 19 сентября, 06:25

Modified 19 сентября, 11:29

Updated 19 сентября, 11:29

На СВО во время боевых действий погиб житель Омской области

Был трудолюбивым и тактичным. В Омской области простились с погибшим на СВО жителем

19 сентября 2024, 06:25
Фото: 1MI

На СВО во время боевых действий погиб житель Омской области

Мужчина отправился на СВО еще в сентябре 2022 года.

Как рассказали в администрации Оконешниковского района Омской области, вчера, 18 сентября, жители Любимовки простились с погибшим на СВО во время выполнения боевых заданий Александром Васканом. Ему было 29 лет.

Мужчина родился и вырос в селе Любимовка. Здесь же он отучился в школе. Местные жители запомнили его как трудолюбивого, исполнительного и тактичного. Он успевал в срок решать все задачи.

В сентябре 2022-го его призвали по мобилизацию.

«Александр проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, верный военной присяге и братьям по оружию», — рассказали в администрации.
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Новости#Мобилизация#Сво#Героизм#Донецкая Народная Республика#Любимовка
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